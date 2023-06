Relazione non monogama: cosa vuol dire?

Monogamia o non monogamia, questo pare essere il vero dilemma, oggi. Dalla notizia della rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri non c’è stata tregua, ma facciamo ora un po’ di luce sulla questione della non monogamia.

Non si parla praticamente d’altro: tutto è iniziato quando sui social è improvvisamente comparso uno scabroso scatto raffigurante il frontman dei Måneskin – alias Damiano David – intento in un appassionato bacio con una ragazza misteriosa. Inutile dire come la foto abbia fatto il giro del web in men che non si dica, suscitando grande stupore e soddisfacendo così l’insaziabile, generale sete di melodramma. Se tutti lo ricordavano fidanzatissimo con la modella ed attivista Giorgia Soleri, è bastato davvero poco a quel punto per ribaltare totalmente la situazione. Lo stesso Damiano ha infatti provveduto ben presto a precisare come i due non fossero ormai più una coppia, ma si è mostrato fortemente rammaricato per la poca discrezione mostrata nei confronti della sua ex.

A tale accorato chiarimento è seguita poi la versione della ragazza, la quale ha specificato come l’unico fatto ad averla profondamente ferita fosse stato lo scarso tatto riservatole contrariamente al comune accordo. Ma non è certo finita qui: una vicenda che poteva ritenersi tempestivamente giunta all’epilogo in quel momento, ha improvvisamente visto invece l’alimentarsi di tutto quel vociare. Perché? Te lo spieghiamo immediatamente.

Giorgia Soleri e Damiano David avevano una relazione non monogama: ma cosa significa?

Per inaspettata ammissione della stessa Giorgia Soleri pare che la coppia avesse da sempre una relazione non monogama, e che dunque non la disturbasse in alcun modo il fatto che Damiano fosse in atteggiamenti intimi con qualcun’altra. Ebbene, in tutta la vicenda con ogni probabilità è stato proprio questo piccolo dettaglio a scatenare il vero panico. I commenti non si sono di certo risparmiati: c’è stato chi non si è rivelato affatto stupito, chi pare esserne rimasto sotto shock e, ancora, chi tuttora si sta arrovellando nel tentativo di capire a cosa corrisponda esattamente tale espressione. Noi ovviamente siamo qui appositamente per questo, dunque provvediamo a fare chiarezza.

Cosa significa avere una relazione non monogama

La soluzione all’arcano appare invero molto più semplice del previsto: intrattenere una relazione sentimentale non monogama con il partner sarebbe il preciso sinonimo del più comune “avere una relazione aperta”, detto in soldoni. Ciò significherebbe, quindi, che il rapporto non sia esclusivo – ovvero a due, come si è generalmente soliti intendere istintivamente un rapporto di coppia – bensì presupponga la possibilità di esplorare la propria libertà sessuale/sentimentale pur ritenendosi in una relazione, magari anche con ognuno dei componenti di questa nello stesso momento.

Relazione non monogama e tradimento: come funziona?

E no, non si tratta in alcun modo di tradimento: alla base di questa tipologia di rapporto come per ogni altro, chiaramente, si trova il rispetto reciproco. Chi è coinvolto in esso stabilisce ovviamente delle regole ben precise, dettate ed accettate da ambo le parti in egual misura. Vi sono quindi tutta una serie di aspetti concordati, atti a determinare cosa è ritenuto come infedeltà e cosa invece non lo è. I termini, ovviamente, sono del tutto soggettivi tanto che non esistono regole precise se non quelle fissate dai rispettivi partner tra loro.

Quello che ancora oggi suona alle orecchie di molti come un fatto eclatante altro non è che una – forse atipica – forma d’amore, esistente nonché prevista da sempre in disparate religioni e culture del mondo. Una forma d’amore a tutti gli effetti, condivisa, accettata e desiderata da entrambe le parti che compongono la coppia. Dunque sì, la chiave della felicità di quest’ultima rimane comunque il perfetto equilibrio tra rispetto, fiducia, sincerità e affetto reciproci.

Ma questa è davvero la prima volta che sentiamo pubblicamente parlare di poliamore? La risposta è assolutamente no: negli anni numerosissimi personaggi celebri hanno liberamente ammesso di avere una relazione non monogama, e successivamente spiegato in alcuni casi come questo fosse l’autentico segreto alla base del successo del proprio rapporto. Tra tutti ricordiamo ad esempio una delle coppie più amate di Hollywood in assoluto, ossia Will Smith e Jada Pinkett. Ben prima di sferrare il noto manrovescio in mondovisione a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022, l’attore aveva rivelato al mondo intero di vivere con serenità la sua relazione poliamorosa con la moglie e come questo li rendesse più uniti che mai.

Un altro caso conosciuto è quello di Bella Thorne: la modella e regista si è sempre espressa a totale favore della libertà nella sua forma più ampia e estrema, dichiarando prima di tutto senza alcun problema il proprio orientamento sessuale pubblicamente e dicendosi assolutamente aperta al poliamore. Durante lo scorso Gennaio 2019 la ragazza intratteneva infatti una relazione non monogama sia con il famoso rapper Mod Sun che con la youtuber Tana Morgeau.

Ma torniamo ora in Italia: forse in pochi lo sanno, eppure pare che la stessa Patty Pravo abbia avuto in passato una relazione non monogama a tre, più precisamente con il bassista Paul Martinez ed il chitarrista Paul Jeffrey durante il medesimo periodo di tempo, con tanto di convivenza presso la città di Roma. Era il lontano 1976, uno sfondo probabilmente insolito dato il clima poco avvezzo a certe “trasgressioni”, tuttavia niente aveva fermato la cantante dal viversi appieno la sua libertà di donna all’epoca.