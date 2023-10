Regola della mandibola: cos’è e come applicarla per una coda che valorizza il viso

La coda di cavallo perfetta ha il potere di trasformare il viso e persino di creare un effetto lifting, seppur temporaneo. C’è un trucco per raggiungere questo livello.

Tra le acconciature femminili, la coda di cavallo è tra quelle più temerarie perché mette in mostra tutto il viso e dona alla donna un’immagine eroica, da dea e da amazzone. Bisogna saperla portare con disinvoltura, giocando anche con quel tocco di fanciullezza che inevitabilmente offre.

La coda di cavallo mette in primo piano il viso, dando ai suoi contorni un aspetto sollevato, anche se non sempre è scontato visto che è necessario saper fare un’ottima coda di cavallo, capendo perfettamente come debbano essere legate le lunghezze.

La coda di cavallo secondo la regola della mandibola

Quello che è certo è che ci sono code di cavallo e code di cavallo. Innanzitutto, quella posizionata troppo in basso è da bocciare se non si vuole apparire eccessivamente tristi e trascurati. Perché fare una coda bassa quando esiste la treccia? Potrebbe comunicare pigrizia e incuria della propria chioma. Anche se come in tutte le cose, non sempre dev’essere necessariamente così. Ci sono code di cavallo basse che fanno anche bella figura.

Al contrario se alta, la coda di cavallo, dona un’immagine da ginnasta, quindi allo stesso tempo, movimento, energia, determinazione. Se invece lo scopo è tutto concentrato sul viso, ma si vuole allo stesso tempo apparire chic, allora bisogna seguire la regola della mandibola o chiamata anche “jawline rule”.

Fare una coda di cavallo può sembrare la cosa più semplice del mondo, ma per farla in maniere impeccabile è necessario possedere una certa preparazione e soprattutto gli strumenti giusti. Innanzitutto, non bisogna avere troppa fretta, va bene la velocità, ma non la fretta. E poi seguire questi semplici step:

Preparazione dei capelli: Se stai lavorando su capelli appena lavati, assicurati di avere a portata di mano prodotti che possano dare texture ai capelli e tenere sotto controllo i piccoli peli. Puoi utilizzare spray specifici da vaporizzare sulla chioma e gel o pomate adatte da applicare con l’aiuto di un pettine o di una spazzola con setole dense.

Fissaggio della coda di cavallo: Per fissare la coda di cavallo, utilizza degli elastici morbidi che siano dello stesso colore dei tuoi capelli. Questi elastici garantiscono una presa sicura senza spezzare i capelli. Se desideri che siano praticamente invisibili, puoi avvolgerli attorno alla coda di cavallo aiutandoti con una ciocca di capelli, in modo che si mescolino perfettamente con il resto della chioma.

Ma andiamo all’accorgimento principale, ossia quello che rende il viso impeccabile e tirato. In questo caso si deve tracciare una linea continua dal mento alla mandibola, passando per le orecchie per individuare l’altezza corretta della coda di cavallo, proprio come si fa per disegnare. È un trucco utile e interessante per ottenere un risultato visivamente equilibrato. Questo metodo tiene conto delle diverse conformazioni dei visi e aiuta a trovare il punto migliore per fissare i capelli, adattando l’acconciatura alle caratteristiche specifiche di ogni persona. È particolarmente vantaggioso per chi è alle prime armi nell’arte di realizzare acconciature e desidera sperimentare look diversi in base alla forma del viso. Adottando questa tecnica, è possibile ottenere un risultato che valorizzi le proprie caratteristiche e doni un aspetto armonioso.