Reformer, il nuovo esercizio fisico per un corpo perfetto in breve tempo

Vorresti ottenere un corpo forte e un fisico modellato? Il reformer allora è l’attrezzo del pilates che fa proprio al caso tuo.

Il pilates è una disciplina che si sta sempre più diffondendo sia tra i vip sia tra le persone normali, e che viene apprezzato ogni giorno sempre di più per i risultati che porta a ottenere. Il pilates molto spesso è conosciuto grazie a svariati video che si possono trovare su Youtube, in cui si eseguono esercizi stando sdraiati sul tappetino, ma in verità il pilates clastico si pratica grazie a un macchinario di grande dimensioni e anche parecchio costoso, ossia il reformer.

Decidere di iniziare un allenamento utilizzando un reformer, per il quale serve ovviamente iscriversi in un centro sportivo e affidarsi alle mani di un’insegnante esperto, permette di ottenere diversi benefici non solo a livello di muscoli, ma anche in tutto il resto del fisico e addirittura a livello mentale.

Allenarsi con il reformer: ecco perché bisognerebbe farlo

Quando si parla di pilates si sta facendo riferimento a Joseph Pilates e al metodo che ha sviluppato nel corso degli anni ‘20. Joseph Pilates sviluppò il concetto di Contrology, ossia di un insieme di esercizi mirati per migliorare la flessibilità, la forza e l’equilibrio di una persona. Infatti il pilates è una disciplina che si differenzia dal fitness, visto che quest’ultimo lavora in particolare su una zona specifica del corpo alla volta, mentre il pilates coinvolge il corpo nel suo insieme.

Chi ha già sentito parlare di pilates saprà che uno degli aspetti da tenere maggiormente in considerazioni è il core, il centro in italiano, cioè la parte del corpo che si trova all’altezza dello stomaco e che coinvolge i muscoli addominali. Decidere di iniziare a seguire delle lezioni di pilates permette di ottenere svariati benefici quali:

• Migliora la postura e l’equilibrio: nel corpo è normale avere degli squilibri e assumere delle posture scorrette soprattutto quando si studia o si lavora, e questo genere di allenamento aiuta a ritrovare una postura corretta, visto che il movimento permette al corpo di ritrovare il suo equilibrio

• Non richiede sforzi eccessivi: certo lavorare con il reformer non è una passeggiata, ma non è neanche paragonabile a sollevare grandi quantità di pesi in palestra. Infatti, si tratta di un lavoro graduale, in cui si potrà migliorare quante più volte si seguiranno gli esercizi

• Permette di prendersi cura di tutto l’organismo: trattandosi di un’attività di intensità moderata e che agisce anche sugli organi interni, permette di sentirsi molto più leggeri, di sfogare lo stress e di vedere dei notevoli miglioramenti per quanto riguarda il respiro, la circolazione e anche la digestione