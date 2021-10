Il lavoro a maglia di oggi ci permetterà di realizzare un bellissimo cardigan di tutti i colori e di ogni tipo, utilizzando due tipi di punto fantasia di cui troverete spiegazioni scritte e i vari tutorial da seguire passo dopo passo. Se vi state domandando come realizzare un cardigan a maglia, sappiate che potete farlo anche se partite da zero!

Seguite scrupolosamente le istruzioni per essere sicure di fare un ottimo lavoro. Vi elencheremo anche il materiale di cui avete bisogno per creare uno dei capi d’abbigliamento più amati nel periodo autunnale e primaverile! Per ottenere un outfit alla moda, non perdetevi i migliori consigli su come indossare e abbinare il cardigan!

Versatile, perfetto su outfit autunnali ma anche estivi e primaverili: il cardigan bianco è un capo must have da avere sempre nell’armadio. Noi vi insegniamo a realizzare uno cardigan bianco fatto a mano, lavorato a maglia e perfetto da indossare in tutte le occasioni!

Solitamente si vedono in giro cardigan dai colori delicati e neutri, ma sono tante le persone che desiderano sfoggiare un cardigan super colorato e luminoso. Ed ecco che con il giusto materiale e tanta pazienza è possibile realizzare un cardigan multicolor a maglia fatto a mano!

Elegante e sofisticato, privilegiato soprattutto durante eventi e cerimonie, come non provare a realizzare un cardigan roxy fai da te? Non vi resta che scoprire il tutorial e procedere passo dopo passo con la creazione del vostro cardigan…

Se volete arricchire il vostro cardigan fatto a mano o semplicemente dare un tocco in più ad un capospalla che già possedete, potete provare a realizzare questi carinissimi fiocchi. Qui vi spieghiamo come realizzare il cardigan con i fiocchi.

Uno dei modelli più amati anche dalle ragazze è il cardigan melange, specialmente se realizzato con sfumature di beige e marrone. Non è così difficile, basta seguire la spiegazione passo dopo passio e il gioco è fatto!

Da indossare di giorno o di sera, sopra una semplice t-shirt o un vestito, il cardigan a costa inglese è perfetto non solo per le mezze stagioni, ma anche per il periodo invernale. Se volete realizzarne uno a maglia, ecco come dovete fare!

Chic e femminile, sta bene su un jeans o su un look total pink: scopri come realizzare un cardigan rosa a maglia per poterlo indossare durante le giornate primaverili!

Il rosa è il colore più gettonato nel periodo primaverile, mentre per l’autunno il protagonista in assoluto è senza dubbio l’arancione. Realizzate un cardigan arancione a maglia per poterlo indossare sui vostri outfit autunnali.

Sta bene sopra un camicia bianca o una maglia dolcevita, il cardigan viola lavorato ai ferri è un capo must have della primavera. Ma come realizzarlo a mano? Scoprite le istruzioni passo dopo passo!

Il cardigan, se leggero, può diventare parte dell’outfit estivo. Di sera, sopra un abito leggero e un sandaletto, vi suggeriamo di optare per un cardigan blu che sta veramente bene su tutti i colori!