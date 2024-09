Re Carlo rompe il silenzio sulla sua salute: come sta davvero il Sovrano

Il 2024 non è certamente iniziato nel modo migliore per la famiglia reale inglese, che sin da gennaio si è ritrovata a dover affrontare i gravi problemi di salute che hanno colpito due tra i componenti principali, Re Carlo e Kate Middleton. A entrambi, infatti, è stato diagnosticato un cancro, emerso in seguito a operazioni che sembravano essere di routine, per questo tenere a bada la preoccupazione è stato tutt’altro che semplice, a maggior ragione per chi, come loro, ha doveri da portare avanti legati all’etichetta.

La scelta di comunicare apertamente ai sudditi quanto stesse accadendo ha sorpreso molti, visto che in genere si preferisce mantenere il riserbo su questioni così private, come ha sempre fatto la Regina Elisabetta, ma è stata comunque apprezzata da molti. Questo ha infatti contribuito a ridurre la distanza che a volte si può avvertire, oltre a essere la dimostrazione di come nemmeno loro possano considerarsi esenti da situazioni simili.

Un aggiornamento importante sulle condizioni di Re Carlo

Pur avendo scelto di parlare apertamente del cancro diagnosticato a Re Carlo e Kate Middleton, la Royal Family inglese ha evitato di dare continui aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sulla loro risposta alle cure. Il sovrano non ha mai però del tutto interrotto i suoi impegni pubblici, scelta che ha fatto piacere agli inglesi e non solo, segno evidente di come la malattia non lo avesse del tutto debilitato.

Da tempo Buckingham Palace non emette comunicati ufficiali a riguardo, anche questa è considerata una mossa positiva, che conferma come non ci siano peggioramenti. Ora a dare informazioni sull’andamento del quadro clinico, pur senza entrare nel dettaglio come è giusto che sia, ci ha pensato una delle persone più vicine al sovrano, la Regina Camilla, che è sempre stata al suo fianco in questi mesi rivelandosi una figura determinante in uno dei momenti più difficili della Corona inglese.

“Il Re sta molto bene“, ha detto in occasione dell’inaugurazione a Bath del Dyson Cancer Centre, un centro oncologico all’avanguardia che fornisce cure e servizi a 500mila pazienti ed è tra i più grandi nella zona. Le vacanze per la coppia, trascorse al Castello di Balmoral, in Scozia, insieme a Kate, William e i loro bambini, sono ormai un ricordo, la scelta di voler essere presente in rappresentanza della famiglia in una realtà utile per la popolazione non può che essere una dimostrazione tangibile.

Non a caso, non ha mancato di complimentarsi con chi ha curato personalmente questa struttura, in grado di garantire a un malato quello di cui ha bisogno: “ Ho fatto un giro molto breve, ma tutti quelli che ho incontrato, che si tratti di pazienti, familiari, personale infermieristico e assistenti, sembrano tutti al settimo cielo. Voglio quindi congratularmi con voi per questo meraviglioso centro. L’atmosfera è molto accogliente e si vede che riesce davvero a risollevare il morale delle persone nei momenti più difficili” – sono state le sue parole.