Cosa disse Re Carlo a Diana il giorno delle loro nozze: il retroscena (agghiacciante) saputo dopo anni

Sono stata una delle coppie più discusse per anni, sembrava il classico matrimonio costruito a tavolino tra un futuro re di ormai oltre 30 anni e una giovane 20enne innamorata ma infelice dal contesto in cui era stata catapultata. Ma è stato davvero soltanto questo il matrimonio tra re Carlo e lady Diana?

La coppia ha avuto due figli: il principe William, nato l’anno seguente le nozze, e il principe Harry nato pochi anni più tardi. Come molti – reali e non – Carlo e Diana ad un certo punto hanno deciso di prendere strade diverse e separarsi. Molti hanno visto in Camilla – l’attuale regina nonché consorte di re Carlo – la colpevole della fine del matrimonio.

Altri hanno sempre pensato che Carlo avrebbe dovuto sposare Camilla fin dall’inizio in quanto era lei la donna che amava. Ma è stata davvero tutta una finzione abilmente costruita a tavolino quello che c’è stato tra Carlo e Diana oppure c’erano anche dei sentimenti genuini tra i due?

Dopo oltre 40 anni, finalmente emerge la verità. Dopo oltre 40 anni sono venute a galla le parole che l’allora principe disse a lady Diana proprio il giorno delle loro nozze. Il retroscena è agghiacciante e per certi versi incredibile. Ma del resto quando si fa parte della royal family le cose non sono mai facili.

Royal Family: ecco cosa disse Carlo a Diana il giorno del loro matrimonio

Dopo più di quattro decenni sono venute a galla le parole che re Carlo – allora principe – disse a lady Diana il giorno del loro matrimonio. Tenetevi pronti perché quello che è emerso è veramente incredibile.

Era il 29 luglio del 1981 e Carlo e Diana, dopo essersi sposati alla cattedrale di Saint Paul, arrivano in carrozza a Buckingham Palace. Lui aveva 33 anni, lei appena 20: erano entrambi giovani, belli e, soprattutto, facevano sognare il mondo intero. Come è andata a finire tutti lo sappiamo ma, quel giorno, nessuno poteva prevederlo.

il principe Carlo, ad un certo punto, sussurrò qualcosa all’orecchio della sua bella sposa. Dopo più di 40 anni dalle nozze di Carlo e Diana un esperto di lettura del labiale ha rivelato cosa si sono detti. Da quanto emerso quel giorno, mentre la coppia si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace, Carlo disse a Diana: “Sei perfetta. Dammi la mano. Dammi un bacio”. E lei obbedì.

Una sorta di manuale su come doveva comportarsi insomma. Non per dare ordini alla moglie ma, semplicemente, per insegnarle fin da subito come doveva comportarsi davanti alla folla ora che era diventata la principessa del Galles. Anche la regina Elisabetta – in base a quanto riferito dall’esperto di lettura labiale – quel giorno, non mancò di dare qualche suggerimento alla sua futura nuora per insegnarle ad essere una brava principessa.