Re Carlo presto in Italia: il Sovrano invitato ad un matrimonio esclusivo

Re Carlo potrebbe arrivare presto in Italia, dato che sarebbe stato invitato ad un evento esclusivo di un personaggio noto del Bel Paese.

Il primogenito della Regina Elisabetta II è diventato sovrano del Regno Unito dopo la morte di sua madre e, da allora, sono cambiate un bel po’ di cose nella monarchia inglese. William e Kate sono infatti diventati rispettivamente Principe e Principessa del Galles e hanno visto crescere velocemente gli impegni sulla propria agenda. I conflitti con il principe Harry sono inoltre aumentati sempre di più, soprattutto dopo la pubblicazione del libro di automemorie Spare che è diventato in poco tempo un best seller mondiale.

Il popolo italiano sta adesso attendendo l’arrivo del Re d’Inghilterra, che potrebbe arrivare nel Bel Paese per un party esclusivo. Ecco tutti i dettagli.

Re Carlo III in Italia: quando e dove si svolgerà l’evento

Sono sempre molto gli impegni istituzionali del sovrano d’Inghilterra, che si reca spesso – insieme alla moglie Camilla – in varie parti del mondo per incontrare i vertici politici e per partecipare ad attività sociali e benefiche. La sua prossima tappa potrebbe stavolta essere proprio l’Italia, perché è stato invitato ad un attesissimo evento. Ad annunciare l’arrivo del Re è Il Corriere dell’Umbria, secondo cui Re Carlo sarebbe nella lista degli invitati alla festa dei 70 anni dello stilista Brunello Cucinelli che, per l’occasione, ha chiamato numerosi ospiti illustri che provengono da tutto il mondo (tra di loro ci saranno anche dei premi Nobel). La festa si svolgerà nel Borgo di Solomeo, una frazione di Corciano (provincia di Perugia) e ha tutte le prospettive per essere “l’evento più glamour dell’anno in Umbria“.

C’è quindi grande attesa per l’arrivo di Re Carlo, che ha un buonissimo rapporto con Cucinelli. I due hanno infatti stretto un legame di amicizia nel 2017 e si sono rivisti nel 2021 in occasione del G20 di Roma, dove furono entrambi invitati dall’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi. In seguito, il Re l’aveva invitato a pranzare a Buckingham Palace e adesso Cucinelli ha fatto altrettanto e lo attende per questa festa di compleanno tutta italiana. Non ci sono al momento informazioni su quando atterrerà l’areo del sovrano, ma potrebbe probabilmente essere nei giorni vicini al party. Dopo la fine dell’evento, ci sarà invece in Umbria lo Young Sparks Symposium: si tratta di un festival – della durata di 4 giorni – durante il quale 200 studenti, accompagnati dai loro docenti, parleranno di scienza, umanesimo e tecnologia.