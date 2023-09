Re Carlo III e la regina consorte Camilla a Versailles, tavola imbandita con cristalli e peonie colorate come ai tempi di Re Sole

Re Carlo III ha raggiunto la Francia insieme alla Regina Camilla. ad attenderli il Presidente Macron e sua moglie Brigitte.

Mercoledì 20 settembre i sovrani britannici sono atterrati in Francia, dove sono stati immediatamente accolti dal Presidente Macron e da sua moglie Brigitte. La visita diplomatica, organizzata diversi mesi prima, era stata posticipata da Carlo III in persona. Decisione presa in seguito all’appresa possibilità di poter incontrare suo figlio Harry il 17 settembre. Tale incontro non è di fatto avvenuto. Accompagnato da sua moglie Camilla, il primogenito della Regina Elisabetta II ha accantonato temporaneamente le diatribe famigliari per dedicarsi al rispetto dei suoi doveri.

Il governo francese, per onorare il privilegio di avere i monarchi come ospiti, ha pensato bene di concedere loro un soggiorno presso l’incantevole reggia di Versailles. La residenza reale venne realizzata per volere di Luigi XVI. L’intera struttura, gli affreschi, il mobilio dunque rispecchiano chiaramente la personalità luminosa dell’iconico Re Sole. Chi, se non Re Carlo III e la Regina Camilla, possono godere di tale sfarzo e regalità? Il banchetto organizzato in loro onore ha letteralmente conquistato la popolazione globale. Cristalli, peonie, rose e prelibatezze arricchivano la tavola imbandita.

I sovrani britannici accolti nella reggia di Versailles, tavola imbandita in perfetto stile francese

Qualche errore di etichetta commesso da Emmanuel Macron non ha assolutamente influenzato negativamente l’umore del sovrano britannico. Le norme di comportamento vogliono che, soprattutto in occasione delle visite ufficiali, gli interlocutori non tocchino direttamente il monarca. Il Presidente francese tuttavia non ha resistito e, con qualche pacca sulla spalla e stretta di mano, ha tentato di mostrare cordialità e confidenza al suo ospite. Questo non ha sortito alcun effetto su Re Carlo III, il quale ha risposto alla giovialità del diplomatico francese con sincera reciprocità. Nei prossimi giorni, avranno modo – inoltre – di visitare la Cattedrale di Notre-Dame, di recente restaurata in seguito all’incendio dell’aprile del 2019.

Una tavola imbandita faceva da cornice: peonie e rose di tonalità lilla e bianche, bicchieri di cristallo, piatti di porcellana e pietanze realizzate dai migliori chef internazionali. Carlo III ha brindato in francese, sancendo ufficialmente un nuovo anno di amicizia e collaborazione. Le due dame, Brigitte Macron e la Regina Camilla, hanno sfoggiato per l’occasione un abito blu notte, arricchito da gioielli regali e luminosi: zaffiri per la sovrana, semplici diamanti per la moglie del Presidente. Carlo III e Macron hanno invece optato per un classico ed elegante smoking, caratterizzato dall’immancabile papillon nero.