Quinoa con le verdure, il primo freddo da portare in ufficio

Come preparare la quinoa con le verdure? Ecco una ricetta facile e veloce per un piatto da leccarsi i baffi!

Simile al cous cous, la quinoa è uno degli alimenti più apprezzati per la preparazione di primi piatti sfiziosi e originali. Dopo aver provato il cous cous di verdure, dovresti anche cimentarti nella realizzazione della quinoa con le verdure. Ricca di amido, è gluten free e può essere preparata in pochissimi minuti per un pranzo leggero e veloce!

La quinoa con le verdure è uno dei piatti più amati dell’estate, questo perché si presta ad essere gustato sia caldo che freddo di frigorifero. Puoi condire la quinoa con gli ingredienti che preferisci, qui sotto troverai dei suggerimenti per condirla con degli ingredienti freschi di stagione.

Come preparare la quinoa con le verdure

Un primo piatto vegetariano che ameranno anche i palati più difficili. Ecco, quindi, come preparare la quinoa con le verdure!

Ingredienti

300 gr di quinoa

2 zucchine

1 peperone

1 melanzana

10 pomodorini

4 foglie di basilico fresco

2 cucchiai abbondante di olio extra vergine di oliva

sale

Procedimento

Per poter preparare la quinoa di verdure dovrai prima lasciare cuocere la quinoa in acqua bollente per almeno 5 minuti. Per avere conferma dei tempi di cottura ti suggeriamo di leggere la confezione. Scola la quinoa, spostala all’interno di una ciotola e con l’aiuto di una forchetta sgrana i chicchi. Lasciala raffreddare ricordandoti di mescolarla di tanto in tanto. Mentre la quinoa si raffredda, puoi preparare il condimento. Prendi la melanzana e lavala sotto acqua corrente, poi rimuovi le due estremità e tagliala a tocchetti piccoli. Effettua lo stesso passaggio con le zucchine. Unisci melanzane e zucchine tagliate all’interno di una padella abbastanza ampia, poi aggiungi un cucchiaio di olio extra vergine di oliva. Accendi la fiamma e lascia cuocere per almeno 5 minuti. Nel frattempo lava il peperone, dividilo a metà e rimuovi i filamenti interni e i vari semini. Taglialo a tocchetti e uniscilo al resto degli ingredienti. Abbassa la fiamma e aggiungi 1 mestolo di acqua, poi lascia cuocere per almeno 10 minuti. La verdura dovrà risultare morbida. Lava i pomodorini, tagliali a metà e uniscili alla quinoa. Aggiungi le foglie di basilico tritate e un cucchiaio di olio extra vergine di oliva a crudo alla quinoa. Le verdure saranno cotte, spegni la fiamma e lasciale raffreddare. Una volta fredde, potrai unirle al resto degli ingredienti. Amalgama per bene e gusta la tua quinoa di verdure!

Per la versione calda dovrai aggiungere la quinoa alle verdure cotte in padella, dovrai far saltare per qualche minuto gli ingredienti e aggiungere il basilico a fine cottura. I pomodorini dovrai lasciarli cuocere insieme al resto delle verdure.