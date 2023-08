Questi 8 errori comuni rovinano il tuo ingresso di casa: come evitarli

L’ingresso di ogni abitazione è la presentazione della casa oltre che di chi ci abita non fare questi errori per non rovinarlo

Il primo ambiente che le persone incontrano quando entrano in casa tua è l’ingresso. Stanza o corridoio che dà un primo impatto agli ospiti che vengono a trovarti. Questo spazio, quindi, merita particolare attenzione e cura per creare un ambiente accogliente e funzionale. Spesso, invece, viene trascurato facendo errori clamorosi.

Attenzione a questi 8 errori da non fare nell’arredo dell’ingresso di casa

Sono molte le persone che credono di arredare in modo glamour la casa e poi fanno l’enorme sbaglio di trascurare l’ingresso dell’abitazione. Per fare un esempio, è come se indossi l’abito più bello che hai, quello più alla moda e costoso ma poi dimentichi di pettinarti i capelli mal conci e arruffati. Capisci che sminuisci anche l’abito, lo stesso vale per l’ingresso.

Non basta fare le cose giuste, bisogna conoscere prima di tutto quali sono quelle sbagliate. Solo così si può non rischiare di cadere in errori comuni e banali, ma che possono rovinare tutto il resto della casa. Ecco quali sono.

Uno degli errori più comuni è quello di non organizzare l’ingresso. Un’entrata disordinata e caotica può dare un senso di confusione e disordine generale a chi entra. È quindi importante dotarsi di mobili e accessori come appendiabiti, scarpiera e portaombrelli, per mantenere l’ordine e organizzare al meglio gli oggetti di uso quotidiano.

Un altro sbaglio madornale che spesso viene commesso è quello di mettere troppe cose nell’ingresso. Un numero esagerato di oggetti, magari inutili, troppi abiti appesi all’attaccapanni o troppe scarpe danno un senso di disordine e caos. È meglio optare per un ingresso essenziale e minimalista, con solo gli oggetti necessari e funzionali.

Le luci sono un elemento fondamentale per creare un’atmosfera accogliente e invitante, anche perché spesso l’ingresso è un corridoio privo di finestre. Spesso si trascura la scelta di una buona illuminazione sbagliando. Si consiglia di installare una luce centrale, magari una comoda plafoniera, per illuminare uniformemente l’ambiente. Si possono poi aggiungere faretti puntati sui complementi d’arredo sui quadri oppure delle lampade da terra di design per dare un tocco di eleganza.

È un errore anche errore non arredare l’ingresso con mobili contenitori. Questi sono fondamentali per tenere in ordine tutti gli oggetti che solitamente si trovano nell’ingresso, come giacche, scarpe, ombrello, impermeabile. Su una mensola o una credenza sistemare un porta oggetti per chiavi, portafogli, documenti, per questi oggetti si può utilizzare anche un cassetto per non lasciarli a vista.

Decorare l’ingresso con arredi e complementi che danno una piacevole sensazione di accoglienza agli ospiti è essenziale. Molti sbagliano se credono che questo non è importante. Si possono arredare gli ingressi con specchi, quadri, tappeti ed elementi decorativi in armonia con lo stile della casa.

È importante anche personalizzare l’entrata di casa partendo dalle pareti spesso trascurate. Dai un tocco di personalità e originalità all’ambiente in modo che chi entra riconosca subito il tuo stile.

Un altro errore è quello di non rinnovare mai l’ingresso. Dopo un po’ di tempo, gli ambienti tendono ad annoiare e a sembrare monotoni. È quindi consigliabile rinnovare periodicamente l’ingresso, magari cambiando gli arredi o sostituendo alcuni elementi decorativi o semplicemente cambiando la disposizione degli oggetti e rinfrescando le pareti.

L’ultimo errore da non fare è forse il più comune di tutti. Ovvero quello di non considerare la funzionalità dell’ingresso. È fondamentale ricordare che l’ingresso è uno spazio di transizione, dove gli ospiti lasciano i loro effetti personali e si preparano ad entrare nel resto della casa. È quindi importante creare uno spazio utile e ben organizzato.