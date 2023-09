Queste popolari bevande potrebbero far perdere i capelli: il nuovo studio preoccupa

Il lato oscuro delle bevande energetiche: cosa nascondono e quali rischi comportano per la salute? I dettagli inquietanti dietro questi popolari energizzanti.

La frenetica vita moderna, con le sue continue sfide e il costante bisogno di energia, spinge molte persone a ricorrere alle bevande energetiche come un alleato indispensabile. Queste lattine cariche di caffeina e zuccheri sembrano promettere una via d’uscita dalla stanchezza, soprattutto durante le notti di studio o le giornate lavorative interminabili.

Tuttavia, un recente studio condotto dagli esperti della Tsinghua University di Pechino sta sollevando una domanda che mette in dubbio l’innocuità di queste bevande: potrebbero esse nascondere un oscuro segreto che minaccia non solo la nostra energia, ma anche la nostra preziosa chioma.

Bevande energizzanti e perdita di capelli: il collegamento preoccupante

Per comprendere appieno la portata di questo collegamento, è fondamentale riconoscere che la perdita di capelli può avere molteplici cause, alcune delle quali sono al di là del nostro controllo diretto. Tra queste, rientra la genetica, che può predisporre a una calvizie ereditaria. Altre cause ben note includono lo stress, una dieta squilibrata e condizioni mediche sottostanti.

Tornando allo studio condotto dalla Tsinghua University, i ricercatori hanno coinvolto un campione di mille uomini e li invitati hanno a consumare da uno a tre litri di bevande zuccherate a settimana. Ciò che hanno scoperto è allarmante: coloro che consumavano più di una lattina al giorno hanno mostrato un aumento del 42% nel rischio di perdere i capelli rispetto a coloro che evitavano le bevande ad alto contenuto di caffeina e zucchero.

Durante un periodo di quattro mesi, i partecipanti hanno tenuto un registro delle proprie abitudini alimentari e del loro stato di salute mentale. Oltre alla combinazione tra bevande zuccherate e perdita di capelli, lo studio ha rivelato che coloro che seguivano una dieta ricca di cibo spazzatura e povera di verdure erano particolarmente inclini a sperimentare una caduta più accentuata dei capelli.

La dott.ssa Sharon Wong, dermatologa esperta, ha una spiegazione chiara: “Le cellule dei follicoli piliferi sono tra le più attive nel corpo e richiedono tutti i nutrienti provenienti da una dieta equilibrata e salutare. Questa dieta dovrebbe includere proteine ​​magre, carboidrati sani, grassi di qualità, vitamine e minerali. tuttavia, non esiste una soluzione miracolosa per la salute dei capelli. Poiché i capelli non sono fondamentali per la sopravvivenza umana, il nostro corpo non mette in cima alla lista l’allocazione di nutrienti per la loro crescita. Le carenze nutrizionali e una dieta carente possono essere, invece, una causa comune di diradamento e perdita di capelli.” Quindi, se desiderate mantenere la chioma folta e in salute, potrebbe essere il momento di aggiungere alcuni broccoli alla vostra dieta.