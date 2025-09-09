Queste focaccine sono identiche a quelle del panificio, ma le faccio senza forno in 10 minuti e costano anche meno!

In cucina non mi batte più nessuno, nemmeno il panettiere! Faccio queste focaccine buone come quelle del panificio ma senza forno e con meno di 100 kcal.

Quante volte vi è già capitato di andare al panificio e non poter fare a meno di portare a casa una di quelle deliziose focaccine, unte d’olio, arricchite con il prezzemolo e che sono altamente irresistibili… ma con un ampio carico di calorie.

Sulla base di tale motivazione ho deciso di provare con questa ricetta, vi serviranno pochissimi ingredienti e il risultato sarà epico, magari non buone come quelle del panificio, ma adatte senza ombra di dubbio a una dieta finalizzata alla perdita di peso.

Inoltre, altro dettaglio molto importante su questa ricetta… sappi che persino il nutrizionista potrebbe anche darti un parere positivo sul piatto!

Pizzette buone come quelle del panificio ma con meno di 100 kcal, la ricetta

Ebbene sì, come indicato precedentemente, preparare queste focaccine è davvero molto semplice, ma al tempo stesso sappi che il loro gusto vi lascerà senza parole già dopo il primo assaggio, motivo per cui ve ne innamorerete subito e non solo. Queste focaccine, poi, possono rappresentare una fuga dalla dieta quando hai anche voglia di pane, e gli ingredienti che ci serviranno sono solo i seguenti:

300 grammi di farina,

200 grammi di carote,

50 grammi di yogurt greco,

10 grammi di lievito per torte salate,

20 ml di olio,

5 grammi di sale.

Ti svelo subito come preparare le focaccine perfette

Iniziamo subito prendendo le carote che vanno fatte cuocere in pentola con acqua salata, poi togliamole dall’acqua di cottura e passiamo allo step successivo, ovvero frullarle con un frullatore a immersione.

Dopodiché mettiamo le carote in una ciotola abbastanza capiente e lavoriamole con la farina e lo yogurt greco, aggiungendo man mano l’olio, il sale e il lievito per torte salate. Quando avremo ottenuto un impasto omogeneo e compatto, lasciamolo riposare per soli 10 minuti per poi dividerlo in quattro sezioni.

Adesso non resta che far riscaldare una padella antiaderente con un po’ di acqua, va bene anche quella per le crepes purché abbia il coperchio, e mettiamo le nostre focaccine dopo averle stese leggermente con un mattarello lasciando circa 2 cm di spessore.

Lasciati incantare dal loro gusto irresistibile: sono super deliziose anche se all’interno le farciamo con formaggio spalmabile e prosciutto crudo! Cuoci finché non saranno gonfiate al punto giusto, poi falle intiepidire leggermente prima di servirle in tavola.