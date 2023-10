“Questa sostanza non la vedo”, Rudy Zerbi duro dopo la puntata: l’affondo su Holy Francisco

Nel daytime di Amici 23, Holy Francisco è stato convocato da Rudy Zerbi per ricevere alcuni commenti sul suo percorso.

Tra gli allievi più discussi della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi c’è sicuramente Holy Francisco. Il ragazzo, infatti, si è presentato nella scuola con un inedito divertente e accattivante. Nell’ultimo daytime andato in onda martedì 17 ottobre, tutta la puntata è stata dedicata proprio a lui.

Rudy Zerbi ha deciso di convocare tutti i cantanti in studio ed è stato mandato in onda un filmato che ha mostrato le varie tappe del percorso artistico del cantante. Il professore ha così giudicato negativamente le sue perfomances.

Amici 23, Rudy Zerbi mette in discussione Holy Francisco

Holy Francisco e Rudy Zerbi si confrontano ancora ad Amici 23 dopo che il cantante, seguito da Anna Pettinelli, si è classificato all’ultimo posto durante la puntata del 16 ottobre. Subito dopo la puntata, i professori hanno deciso di convocare in studio Holy Francisco e il resto dei cantanti.

A parlare è Rudy Zerbi, che ha mandato in onda alcuni video che riguardano la “carriera” dell’artista, come la sua esibizione a X-Factor o quella in studio dell’ultima puntata, con il suo inedito. Il professore crede che il ragazzo faccia divertire il pubblico ma non abbia sostanza. “Il pubblico si diverte a cantare una canzone che scaturisce una risata, in realtà la domanda che mi farei è: ‘se non succede niente, cosa fai? Se non aggiungi la sostanza alla goliardia, non arrivi da nessuna parte. Devi tirarla fuori, io ancora non la vedo“.

Zerbi fa mandare in onda anche un altro filmato relativo alla puntata della scorsa domenica, ovvero quando Holy Francisco è arrivato ultimo in classifica. Ma poi, sentendo il pubblico canticchiare il suo brano, ha detto ai compagni: “La classifica è questa“, come se volesse intendere che conta quello che dice il pubblico e non i professori o i giudici. Questo episodio non è piaciuto a Rudy Zerbi, nonostante il ragazzo abbia provato a giustificarsi, affermando che fosse un’affermazione goliardica.

Il coach ha continuato con un’analisi critica nei confronti di Holy. “Io mi farei un’altra domanda: cioè se non succede nulla.. vai a The Voice a cantare ‘Rudy è pelato’? Arrivo al dunque: quando tu hai cantato il tuo inedito davanti a Zef, sicuramente si è divertito però poi ha prodotto un’altra canzone. Se non aggiungi della sostanza al divertimento, finirà sempre in questo modo. Io non la vedo questa sostanza. In aggiunta a questo c’è anche la tua contestazione su Oroscopo che, tra l’altro, l’hai scelta tu. Come fai a dire che non la senti tua se in realtà sei tu ad averla proposta?”

Holy replica: “Il mio blocco non è stato sul pezzo in sé ma sul fatto che avevo un altro pezzo in contrapposizione dove potevo dimostrare di più. Io so di avere in mano dei pezzi che mostrano anche un altro lato di me. Capito?”. Zerbi a quel punto ha deciso di assegnargli un compito immediato chiedendogli di cantare il brano Wake me up when september ends. Tuttavia anche questa volta la prova è stata ritenuta insufficiente. A intervenire è stata anche Anna Pettinelli, che ha ricordato ai ragazzi di non farsi abbagliare dal pubblico che canta il suo brano e di non contestare le assegnazioni. Alla fine, gli ha ridato la maglia, ricordandogli che questa è la sua ultima possibilità.