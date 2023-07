Questa pianta sconosciuta è un’alleata perfetta per la salute: tutto sull’Uncaria

L’Uncaria è una pianta della famiglia delle Rubiacee che cresce nella foresta amazzonica peruviana, i cui effetti sono davvero unici.

È una pianta rampicante con il fusto legnoso e può crescere fino a 20 metri. Gli indios peruviani hanno utilizzato per centinaia di anni alcune parti di questa pianta, chiamata anche “Artiglio di gatto” o “Unghia di gatto”, per risolvere molti problemi e malattie. Ne usavano la corteccia, le foglie e, in minore quantità, le radici per preparare infusi e decotti.

Originaria dell’America centrale e meridionale, l’Uncaria è stata usata per centinaia di anni nella medicina popolare tradizionale per trattare una varietà di disturbi. I noti benefici per la salute di questa erba indigena hanno portato gli scienziati negli Stati Uniti e in altri paesi a esaminare da vicino i suoi effetti nel corpo.

Le loro scoperte suggeriscono che questo agente botanico poco conosciuto esercita potenti effetti antinfiammatori e antiossidanti che contribuiscono alla riparazione del DNA, alla salute delle articolazioni, alla funzione immunitaria e alla normale divisione cellulare.

Uncaria: proprietà ed effetti sulla salute

L’artiglio di gatto fu resa popolare per la prima volta dallo scienziato naturale tedesco Arturo Brell, che nel 1926 migrò da Monaco a Pozuzo, una piccola città fondata da coloni tedeschi nella foresta pluviale peruviana. Il dottor Brell ha usato l’Uncaria per curare i suoi dolori reumatici. In seguito ha curato un altro colono tedesco, Luis Schuler, a cui era stato diagnosticato un cancro terminale ai polmoni.

Dopo che altre terapie avevano fallito, il signor Schuler iniziò a consumare il tè alla radice di artiglio di gatto tre volte al giorno. È migliorato notevolmente e un anno dopo era apparentemente libero dal cancro. Le due specie conosciute di artiglio di gatto sono l’Uncaria guianensis, usata tradizionalmente per la guarigione delle ferite, e l’Uncaria tomentosa, che ha numerosi usi medicinali e si trova più comunemente negli integratori.

L’unghia di gatto è una ricca fonte di sostanze fitochimiche: i suoi oltre 30 costituenti noti includono almeno 17 alcaloidi, insieme a glicosidi, tannini, flavonoidi, frazioni di steroli e altri composti. Gli scienziati inoltre hanno scoperto che gli estratti idrosolubili di unghia di gatto, che non contengono quantità significative di alcaloidi, possiedono forti qualità antiossidanti e antinfiammatori.

Le proprietà salutari degli estratti di Uncaria esemplificano il motivo per cui gli scienziati ritengono che la ricca vita vegetale della foresta pluviale amazzonica possa contenere innumerevoli agenti medicinali sconosciuti, con applicazioni per la salute umana. Utilizzato per centinaia di anni dalle culture indigene, l’Uncaria sta emergendo come un nuovo importante agente per alleviare il disagio articolare, proteggere l’integrità del DNA, sconfiggere le infezioni e migliorare la difesa del corpo contro il cancro.