Questa donna ha perso 50 chili ed ha smesso di mangiare compulsivamente con questo geniale accorgimento

Una donna 32enne ha svelato come ha perso più di 50 chili dopo essersi ammalata di un disturbo del comportamento alimentare

Per Becka Gill, piangere sotto la doccia mentre fissava il suo corpo da 150 chili era diventato fin troppo familiare, ma ora brilla di orgoglio per il suo nuovo fisico dopo aver perso oltre 50 chili. “Non ero consapevole delle mie abitudini alimentari fino a qualche anno fa” ha detto a Newsweek.

Nel settembre 2020, a Gill è stato diagnosticato un disturbo da alimentazione incontrollata, dopo aver mangiato abbondanti quantità di cibo in una sola volta. Guardando indietro, la 32enne descrive il suo rapporto con il cibo come “piuttosto spaventoso e scoraggiante”. Inoltre ricorda di aver nascosto le confezioni ai suoi genitori fin dalla giovane età. Ha continuato queste abitudini negative dopo essersi trasferita e aver vissuto da sola da adulta, fin quando non ha deciso di dare una svolta alla sua vita.

Ecco come questa donna ha perso più di 50 chili

Dopo che le avevano diagnosticato un disturbo del comportamento alimentare, Becka Gill ha deciso di dare una svolta alla sua vita e così infatti ha perso circa 50 chili. Nel luglio 2022, ha effettuato in Turchia una gastrectomia. L’intervento chirurgico l’ha aiutata a realizzare il corpo dei suoi sogni e ora pesa 75 chili. La donna ha documentato il suo percorso di perdita di peso scattando foto e video di se stessa ogni giorno nello stesso posto.

Becka ha spiegato che desiderava disperatamente migliorare la qualità della sua vita e così si è rivolta a un terapista, con il quale ha avuto sedute per 18 mesi. “Avevo un terapista privato che mi aiutava a ricostruire un rapporto più sano tra il cibo e il mio corpo.”

Gill ha spiegato che la “cosa più piccola” le poteva scatenare un’abbuffata che spesso era innescata dall’ansia. Ha rivelato in un’intervista che la sua vita si era trasformata in un circolo vizioso di eccesso di cibo seguito da giorni restrittivi in ​​cui si lasciava morire di fame come punizione. La donna ha descritto la sua salute mentale come “estremamente bassa” e la sua vita sociale era inesistente a causa del suo peso.

“I disturbi alimentari sono malattie mentali; ognuno ha i suoi problemi e talvolta ci colpisce in modi diversi. Il mio peso mi rendeva depressa. Non potevo nemmeno toccare il mio corpo. Stavo sotto la doccia e singhiozzavo”, ha detto a Newsweek. La donna ha parlato di quanti hanno criticato la sua scelta di essersi rivolta alla chirurgia bariatrica.