Questa dieta fa perdere peso e rallenta l’invecchiamento cerebrale

C’è una dieta in grado non solo di far perdere peso ma anche di prevenire l’invecchiamento cerebrale. Ecco cosa bisogna mangiare per essere in salute.

Se è vero che siamo ciò che mangiamo, è arrivata l’ora di iniziare a curare l’alimentazione. Una dieta sana e bilanciata, infatti, comporta non solo una perdita di peso (con conseguente dimagrimento) ma anche un miglioramento generale della salute. Nello specifico, esiste un regime alimentare in grado di preservare la giovinezza e il buon funzionamento del cervello. Di quale si tratta?

Si sa che in ogni parte del mondo le persone seguono una dieta diversa. Questa è influenzata non solo dalle abitudini e dagli stili di vita di ognuno, ma anche dalle tradizioni locali e dalla disponibilità di determinati alimenti. Tutto ciò influisce sul tipo di alimentazione che, a sua volta, si riversa sul benessere generale dell’organismo.

Ecco perché esiste una dieta in grado non solo di tenere sotto controllo il peso corporeo e di far perdere quei chili di troppo, ma anche di salvaguardare la salute e il buon funzionamento degli organi. In particolare del cervello, sempre al centro delle attività umane. A confermarlo è stato uno studio americano: ecco che cosa è venuto fuori.

Dieta e salure: qual è l’alimentazione che fa bene anche al cervello?

Come riportato dal New York Post, esiste un regime alimentare capace di rallentare l’invecchiamento cerebrale. L’esperimento è stato condotto su 102 persone che, per un tempo di 18 mesi, si sono sottoposte a 3 diverse diete: una mediterranea ricca di pesce, pollo e povera di carne rossa; una mediterranea con alcune aggiunte (tra cui il tè verde); e una che segue le linee guida di un regime alimentare medio.

Il risultato dell’esperimento è stato a dir poco sorprendente. I partecipanti si sono sottoposti ad una scansione del cervello sia prima che dopo il cambio di dieta. Le analisi hanno tenuto conto dei biomarcatori del sangue, l’indice di massa corporea, i livelli di colesterolo e i cambiamenti nel cervello.

La dieta mediterranea è, quindi, quella che più di tutte è in grado di rallentare l’invecchiamento a livello cerebrale. Con questo termine si intende un regime alimentare che prevede alla base il consumo di carboidrati e di frutta e verdura. Mano a mano che si sale nella piramide ci sono le fonti di proteine animali (pollo e carni bianche).

Solo in cima c’è la carne rossa che, secondo il regime mediterraneo, andrebbe consumata meno di quella bianca. Il risultato dello studio americano è a dir poco sorprendente e la famosa dieta, tipica di zone tra cui spicca anche l’Italia, si conferma essere la più salutare.