Questa bimba tutti ricci è una stella della musica italiana: impossibile non risconoscerla

I media nazionali focalizzano quotidianamente l’attenzione su quelli che sono i volti di punta del momento. Un tempo erano sulle più attese copertine e sulle pagine dei giornali in carta stampata, poi è arrivata la televisione. Oggi a questi si aggiunge anche il web, che tra approfondimenti e social è in grado di creare una linea diretta tra i fan e i vip più amati.

Capita dunque, di avere costantemente sotto gli occhi le immagini dei personaggi famosi, che diventano grazie a questi mezzi praticamente familiari. Eppure molto spesso questo non basta per conoscerne davvero a fondo la storia e il passato. Soprattutto se si tratta di giovani star, il cui successo e la grande popolarità sono da attribuire principalmente agli ultimi anni. Sono loro stessi però, talvolta, a decidere di regalare ai loro follower qualche chicca di vita privata.

Usando il suo seguitissimo profilo Instagram, questa artista ha condiviso uno scatto risalente agli anni Novanta, in cui una dolcissima bimba si mostra in tutta la sua bellezza, sorridendo all’obiettivo. Intensi occhi scuri e lineamenti incisivi si fanno notare, mentre una chioma voluminosa fatta di morbidi ricci neri fa da cornice. Difficile non comprendere che si tratti di una delle donne più affascinanti del momento, oltre che di una cantante amatissima.

Chi è la star più amata del momento nella foto: bellissima prima e dopo

L’epoca in corso è senza dubbio quella dei giovani talenti. Artisti che in breve tempo sono in grado di fare centro nel cuore del pubblico, sfruttando delle grandi opportunità che provengono dai programmi di punta delle reti ammiraglie. Un percorso che ha intrapreso anche una delle artiste più apprezzate del panorama musicale nazionale, l’inarrestabile Elodie. Classe 1990, la Di Patrizi è emersa all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, durante la quindicesima edizione. Un trampolino di lancio a cui è seguito il vero e proprio exploit di popolarità grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo.

Esattamente come in quella foto da bambina, che nel suo post ha definito “Il mio pensiero felice”, ha conservato un fascino magnetico dettato dai lineamenti incisivi e perfetti, frutto delle sue origini italiane da parte di padre e della Guadalupa da quella della madre. Una bellezza che l’ha portata a diventare facilmente una vera e propria icona, spaziando dal mondo beauty alla moda, fino a raggiungere il cinema.

Al centro dei gossip nazionali per le sue fiamme amorose, Elodie si è lasciata andare diverse volte a racconti intimi sulla sua infanzia difficile nella periferia di Roma. “Avevo 8 anni quando i miei si sono separati . C’era violenza in casa”, aveva dichiarato in un’intervista, affermando di aver sofferto del fatto che il padre fosse un artista di strada e la madre una cubista. Una situazione complessa dalla quale è uscita a testa alta, senza mai dimenticare però, quei piccoli sorrisi che riusciva a regalare quando era solo una bambina.