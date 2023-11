Quelli che conoscono questa miscela di ingredienti non usano più la candeggina per sbiancare il bucato

Ci sono delle valide alternative naturali alla candeggina per poter smacchiare e sbiancare il bucato con successo.

Chi non sogna di avere sempre dei capi di abbigliamento bianchi, puliti e praticamente brillanti? Quando si parla di sbiancare il bucato si tende a pensare immediatamente alla candeggina, ma ci sono anche dei rimedi naturali a cui poter ricorrere e altrettanto efficaci.

È possibile, infatti, miscelare degli ingredienti per non usare più la candeggina e sbiancare, efficacemente, i vestiti e i capi che laviamo. Scopriamo di più in merito.

Come sbiancare il bucato senza candeggina

Tra i rimedi naturali a cui poter ricorrere per sbiancare il bucato senza utilizzare la candeggina, c’è quello che prevede l’uso di ingredienti come – prima di tutto – il bicarbonato di sodio. Come fare? Mescolate del bicarbonato di sodio a del detersivo per lavatrice. Una volta fatto ciò, per l’appunto, versatelo nella lavatrice e procedete con un ciclo normale di lavaggio.

È, poi, possibile ricorrere all’utilizzo dell’aceto semplicemente riempiendo una bacinella d’acqua in cui versare, per l’appunto, un bicchiere di aceto. Una volta fatto ciò, immergete gli indumenti da lavare e da sbiancare e lasciateli in ammollo per tutta la notte. Il giorno dopo, strofinate e lavateli normalmente.

Se si pensa ai metodi naturali da poter utilizzare, c’è anche quello del limone: portate a ebollizione dell’acqua in una pentola, a cui dovrete aggiungere due fette di limone o di lime. Una volta fatto ciò, versate il tutto all’interno di una bacinella in cui immergere gli indumenti, da lasciare in acqua per circa un’ora prima di strofinare e lavare.

Altri rimedi naturali contro i capi ingialliti o macchiati

Possono rivelarsi utili anche sale e olio. Come? Basta mescolare insieme – in una pentola – un litro e mezzo di acqua calda, un cucchiaio di olio di semi, mezzo cucchiaio di sapone in polvere, un cucchiaio di sale grosso e mezzo cucchiaio di bicarbonato. Una volta mescolato il tutto bene, immergete i capi e mettete la pentola sul fuoco da portare ad ebollizione. Spegnete, quindi, il fuoco e lasciate in acqua per circa mezz’ora per, poi, risciacquare in acqua fredda e fare asciugare.

Ricordate che il bicarbonato non danneggia i tessuti ed è delicato, ma è meglio evitare di usarlo sugli indumenti di seta e di lana. Questo può essere usato anche contro le macchie di vino rosso, applicando sopra una miscela di bicarbonato e amido di mais da lasciare agire mezz’ora prima di lavare e contro le macchie di erba, applicando bicarbonato da sfregare leggermente sopra prima di lavare normalmente.

Infine, non dimenticate che è consigliabile fare sempre una prova su una piccola parte di tessuto prima di procedere con i lavaggi veri e propri.