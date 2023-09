Quanto sono importanti gli abbinamenti alimentari? Tutto quello che c’è da sapere, parla l’esperto

Gli abbinamenti alimentari, insieme a quelle che sono le tipologie di prodotti, rappresentano una questione fondamentale.

Quando si stabilisce un regime da seguire, che sia volto alla perdita di peso o alla sana nutrizione, bisogna considerare anche altri aspetti quindi non solo cosa si mangia e in che quantità ma in che modo si vanno ad abbinare i prodotti tra loro.

Questi possono portare ad una reazione migliore o peggiore per quanto concerne l’assorbimento e quindi dare senso di sazietà, nutrizione corretta, digestione semplificata. L’esempio più banale di tutti in termini di “disturbo” per l’organismo è l’abbinamento pizza e birra, elementi che lievitano e quindi vanno a rendere difficoltosa la digestione.

Come abbinare gli alimenti per non sbagliare

Secondo il nutrizionista Angelo Verde risulta fondamentale implementare i nutrienti contenuti nei prodotti alimentari per poter ottenere dei profili che siano perfetti dal punto di vista nutrizionale. Seguire queste indicazioni permette di comprendere a cosa prestare attenzione e come andare a bilanciare perfettamente gli alimenti tra loro.

Guardando al più tipico degli abbinamenti ovvero la pasta con i legumi, questo è vincente perché si va a creare un profilo amminoacidico completo, la lisina che scarseggia nella pasta, è invece abbondante nei legumi e, viceversa, la metionina è scarsa nei legumi e abbondante nella pasta. Quindi si bilanciano perfettamente e sono sani e buoni.

Un altro esempio valido è quello di aggiungere alla frutta un altro prodotto per completare la nutrizione, ad esempio si può abbinare la frutta secca oppure il parmigiano. Solitamente appunto i medici consigliano questa combinazione come spuntino per una questione importante, si rende il pasto più saziante cosa che la frutta da sola non sarebbe in grado di dare. Lo stesso però vale per quegli abbinamenti che non sono corretti e utili, quindi da evitare assolutamente. Un esempio è formaggio e carne, questi due insieme impediscono all’organismo l’assorbimento del ferro.

Queste indicazioni sono importanti perché chiariscono anche per quale motivo, laddove un medico fornisca una dieta con una serie di abbinamenti specifici, non è possibile il fai da te. Le indicazioni nutrizionali sono date anche per favorire l’assimilazione di ciò che è importante per l’organismo oppure rallentare altri prodotti come i carboidrati al fine di garantire l’assunzione moderata e soprattutto una migliore digeribilità. Gli abbinamenti tra gli alimenti sono importanti quanto la scelta dei prodotti e i quantitativi e vanno seguiti sempre in base alle indicazioni che vengono fornite. Anche per coloro che vogliono migliorare la propria alimentazione è importante seguire questi schemi al fine di nutrire meglio l’organismo.