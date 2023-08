Quanto sale si può ingerire al giorno e (soprattutto) come ridurne subito le quantità

Quanto sale dovremmo consumare al giorno? Secondo gli esperti soltanto pochi grammi: ecco come eliminarlo gradualmente dalla dieta.

Ogni giorno, ad ogni pasto della giornata, consumiamo una certa quantità di cloruro di sodio, comunemente chiamato sale. Il sale è stata una delle più grandi scoperte dell’uomo, sia per il suo valore conservante che per quello culinario: aggiungere il sale ai nostri piatti li rende più ricchi e saporiti, ma purtroppo non è un ingrediente che fa molto bene alla nostra salute. Gli alimenti che consumiamo giornalmente contengono già una piccola percentuale di sale, ciò si traduce nell’assunzione di circa 1 grammo di sale al giorno.

Il consumo medio di sale è di 5 grammi al giorno, a persona, ma è del tutto superfluo. Per il benessere del nostro organismo basta quel grammo di sale che troviamo già negli alimenti. Ci sono alimenti che contengono naturalmente più sale, come i prodotti di originale animale, e quelli che quasi non ne contengono, come la frutta. Il problema comincia a sorgere già per gli alimenti conservati: pensiamo a quanto sale è contenuto nei formaggi, nei salumi, nel tonno in scatola o semplicemente nella frutta secca. In questo modo alimenti che potrebbero essere salutari diventano pericolosi per l’alto contenuto di sale usato per la conservazione a lungo termine del prodotto.

Mangiare sale ogni giorno fa male: ecco come ridurlo

Secondo le direttive dell’OMS, un umano adulto non dovrebbe consumare più di 5 grammi di sale al giorno, ovvero 2 grammi di sodio. Le persone con problemi di salute legate al sistema cardio-circolatorio o ai reni a quantità dovrebbe essere ancora minore. I bambini dovrebbero consumare meno di 2g di sale al giorno. Ingerire troppo sale potrebbe essere un rischio per la nostra salute, come ha dichiarato il professor Pasquale Strazzullo, presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana. “Parliamo di ictus cerebrale, infarto del miocardio, scompenso cardiaco e insufficienza renale. Altri effetti conseguenti all’abuso di sale sono rappresentati dal rischio di calcolosi renale e aumentato rischio di tumore allo stomaco”.

Come fare dunque, a diminuire il consumo di sale giornaliero? Il consiglio del presidente è quello di diminuire gradualmente l’uso del sale in cucina, così da abituarci nuovamente e lentamente ad apprezzare il sapore originale degli alimenti. Inoltre può essere d’aiuto l’uso di spezie come pepe, peperoncino, aromi o limone per insaporire il cibo. È consigliabile anche controllare bene le etichette dei prodotti confezionati per assicurarsi di scegliere quelli con minor quantità di sale aggiunto. Nel caso di alimenti conservati sotto sale, o soluzioni a base di sale, è possibile sciacquarli sotto acqua corrente o tenerli ammollo per qualche minuto per ridurre il sale al loro interno.