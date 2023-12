Quanto costano le case nelle principali capitali europee: posizione a sorpresa per Roma

Vi siete mai chiesti quanto costino le case in giro per le principali capitali europee e quanto cambi il loro prezzo d’acquisto? Scopriamolo

Il mercato immobiliare è da sempre qualcosa che si presenta come oscillatorio e soprattutto variabile in base a quelli che sono gli andamenti del mercato più generale e soprattutto che ci circonda. Proprio per questo motivo, se vogliamo acquistare un immobile, sono tanti i fattori che dobbiamo prendere in considerazione.

Oggi, però, abbiamo deciso di fare delle piccole classifiche e stime in media su quelle che sono le principali capitali europee e su quanto costi comprare delle case cambiando città. Scopriamo dunque quali sono le più economiche e le più invece costose.

Case, ecco quanto costano nelle capitali europee

Cominciamo con lo scoprire quali sono le capitali europee in cui acquistare una casa potrebbe essere senza dubbio molto oneroso e soprattutto ingente. Proprio per questo motivo, cominciamo questa classifica con la città in cui acquistare delle case è molto costoso, ovvero Parigi. Qui, infatti, l’acquisto di un immobile corrisponde a circa 625 mila euro in media, senza dubbio una bella cifra che non tutti possono essere in grado di sostenere. Sempre tra le città più costose troviamo Londra, che scende ai 580 mila euro, seguita di poco da Lussemburgo con 560 mila euro.

Sempre tra le città più costose possiamo citare Stoccolma, Berna e Amsterdam che si aggirano tra i 430 e i 400 mila euro. Così come esistono le più costose, però, ci sono anche le città in cui comprare delle case risulta essere estremamente economico rispetto alla media di tutta l’Europa. Al primo posto, ad esempio, troviamo Chișinău con soli 58mila euro, di poco superata da Skopje con 66 mila euro e Sarajevo con 77. Sempre molto economiche sono anche le città di Tirana, con 78mila euro, Minsk con 85 e Podgorica con 86mila euro.

E per quanto riguarda la nostra di capitale, ovvero Roma, questa dove si colloca nella nostra classifica sull’acquisto di case e sul loro valore economico? Ebbene, come avremo senz’altro notato, la nostra bella capitale non figura tra quelle più care d’Europa, ma anzi incredibilmente per noi si trova al sesto posto di quelle meno care dell’Europa occidentale. Il costo medio di acquisto, qui, è infatti di 305 mila euro: è stato dunque stimato necessario un tempo medio di circa 52 anni di lavoro.

Ovviamente, a rimetterci sono le persone che continuano a vivere in situazioni di disagio. Se prima acquistare casa era un sogno, adesso è diventata pura utopia.