Quante uova si possono (davvero) mangiare a settimana? Lo studio

L’assunzione di uova, come per ogni alimento, deve essere equilibrata per evitare effetti negativi. Uno studio ha rivelato la giusta quantità da mangiare a settimana.

Le ricerche scientifiche per comprendere l’impatto che ogni alimento può avere sulla salute umana, grazie all‘analisi della composizione nutrizionale e chimica di ogni nutriente, ha fatto passi da gigante negli anni. Si riescono a fornire sempre più dettagli e linee guida sul valore spesso sottovalutato che l’alimentazione può avere sull’organismo.

Tra gli alimenti che sono stati studiati sempre più a fondo, le uova occupano sicuramente i primi posti. Dopotutto, sono un alimento che è stato consumato per migliaia di anni, oggetto di molti studi scientifici con lo scopo di capire e conoscere appieno i benefici e le implicazioni che hanno sulla salute.

La ricerca spiega l’importanza del consumo moderato delle uova

Le uova sono una ricca fonte di proteine nobili ad alto valore biologico, tra le più assimilabili e complete, essenziali per la riparazione e la ricrescita dei tessuti, ne contengono circa una dozzina ogni 100g. Sono ricche di tantissimi elementi essenziali, come gli amminoacidi, e di vitamine come la A, la D, quelle del gruppo B, ma anche selenio e zinco.

Al loro interno si trovano luteina e zeaxantina, degli importanti antiossidanti che contribuiscono a tenere in salute soprattutto gli occhi, prevenendo l’insorgenza di malattie oculari. È presente anche un ottimo apporto di grassi monoinsaturi e polinsaturi, minerali come ferro e selenio e altri elementi necessari per mantenersi in salute a lungo. Oltre ciò, gli studi su questo eccezionale alimento completo, hanno permesso di scoprire altri benefici a riguardo.

Tra questi, ad esempio, le uova sono perfette per essere inserite in una dieta, perché favoriscono il senso di sazietà e sono anche molto utili al benessere del cervello, del fegato, e altri organi vitali, grazie alla presenza della colina. I nutrienti principali dell’uovo sono contenuti soprattutto nel tuorlo, mentre nell’albume ci sono le proteine nobili e l’acqua, ragione per cui chi fa sport e vuole lavorare sull’aumento muscolare integra soprattutto albume d’uovo nella propria alimentazione.

Uova e colesterolo

Nonostante ciò, sulle uova si sentono molte teorie secondo cui al loro interno ci sia un alto contenuto di colesterolo, fattore che dovrebbe portare a ridurne il consumo. Tuttavia i ricercatori hanno analizzato anche questo particolare, scoprendo che in realtà il colesterolo introdotto con le uova ha degli effetti davvero minimi sui livelli nel sangue.

Il consumo moderato delle uova non è associato a un aumento del rischio di malattie cardiache o ictus nelle persone sane. In più possono avere degli effetti benefici sul profilo lipidico, innalzando i livelli di colesterolo HDL (“buono”) diminuendo quello LDL (“cattivo”), riducendo l’insorgenza di problemi cardiovascolari. Le persone che devono invece fare attenzione al colesterolo contenuto nelle uova, sono ad esempio tutte quelle persone che soffrono di ipercolesterolemia.

Per queste persone infatti è difficile regolare il colesterolo di produzione endogena, di conseguenza quello contenuto nelle uova potrebbe comunque innalzare i livelli di colesterolemia. Anche chi soffre di diabete di tipo 2 dovrebbe fare attenzione a regolare l’assunzione di uova per il colesterolo, così come tutte quelle persone che presentano delle complicanze nell’assimilazione di questo elemento.

Valutando il consumo delle uova nella sua totalità, i ricercatori sono arrivati alla conclusione che alla settimana è consigliato consumare un massimo di 1 o 2 uova al giorno per i soggetti sani. Per chi soffre di problemi legati al colesterolo e altri cardiovascolari più seri, è consigliato assumere un massimo di 2 uova alla settimana e nel casi più lievi un massimo di 5. Questa stima, comprende l’assunzione dell’uovo interno in sé con tuorlo e albume insieme.