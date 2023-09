Quante proteine può assorbire il corpo durante i pasti? Gli esperti rivelano la giusta quantità

Quante proteine assorbire per la costruzione muscolare? Gli esperti spiegano nel dettaglio tutto ciò a cui bisogna fare attenzione per ottenere risultati ottimali.

Se stai cercando di aumentare la massa muscolare, non devi solo concentrarti su quanto peso sollevi in palestra, ma anche su cosa mangi. Oltre a scegliere proteine magre o bere uno shake proteico dopo l’allenamento, è importante capire come distribuire l’assunzione di proteine durante il giorno, poiché ciò può influenzare quanto velocemente otterrai risultati tangibili.

Innanzitutto, è importante sapere che quando mangi alimenti ricchi di proteine, come una bistecca, il tuo corpo spezza queste proteine in pezzi più piccoli chiamati aminoacidi. Questi aminoacidi vengono assorbiti nel tuo sangue e usati per costruire e riparare i tuoi muscoli e altri tessuti del corpo. Oltre alla quantità di proteine, altri fattori come l’età, la composizione corporea e quanto ti alleni possono influenzare quanto muscolo puoi costruire.

Costruzione muscolare, c’è un limite per le proteine!

Secondo il dottor Mike T. Nelson, esperto in prestazioni fisiche, il tuo corpo può assorbire quasi tutte le proteine che mangi. Tuttavia, c’è un limite a quante proteine il tuo corpo può usare per far crescere i muscoli. Per far sì che i muscoli crescano, il tuo corpo ha bisogno di “materiale da costruzione” sotto forma di aminoacidi. Questo processo è come una catena di montaggio: hai bisogno di abbastanza energia (calorie), di un “interruttore” chiamato leucina e di aminoacidi essenziali per costruire nuovi muscoli.

Se non mangi abbastanza leucina (circa 2,5 grammi o più a pasto), il tuo corpo potrebbe non attivare il processo di costruzione muscolare in modo efficace, il che significa che la proteina che hai mangiato non sarà usata per far crescere i muscoli.

Ricorda di seguire una dieta sana