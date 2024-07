Micro shorts, le scarpe da abbinare quest’estate

Quali scarpe abbinare ai micro shorts? Ecco cosa suggeriscono i brand e i guru della moda per mettere in risalto gli shorts più amati del momento!

Sempre più in voga i micro shorts, da indossare per un look da spiaggia o semplicemente per andare in giro per la città. Se hai intenzione di acquistare il tuo primo paio, dovresti assolutamente conoscere i consigli di stile per mettere in risalto questo capo d’abbigliamento nei migliori dei modi.

C’è chi preferisce indossarli con top, t-shirt e chi, invece, privilegia camicie e bluse anche in versione oversize, quali sono però le scarpe da abbinare ai micro shorts per l’estate 2024? Ecco cosa suggeriscono le tendenze del momento!

Le scarpe da indossare con i micro shorts

Un capo d’abbigliamento apprezzato specialmente dalle under 30, i micro shorts possono essere indossati in diverse occasioni come una festa in spiaggia o per un aperitivo con le amiche. Quali sono, però, le scarpe da abbinare a questa tipologia di pantaloncino?

Sicuramente uno degli abbinamenti del momento più apprezzati in assoluto sono i micro shorts con stivali texani. Tornati di tendenza ormai nel lontano 2021, ancora oggi sono tra le scarpe must have da sfoggiare non solo in inverno, ma anche nel periodo estivo.

Gli stivali, infatti, sembrerebbero ormai rientrare tra le scarpe estive più apprezzate, nonostante nascano come scarpe per l’autunno – inverno. I texani, però, vanno bene tutto l’anno, così come gli stivali in pelle total black.

Per chi preferisce sfoggiare un look più fresco ed estivo, può invece optare per una scarpa comoda e tanto amata da tutti: le Birkenstock. Inizialmente venivano definite le scarpe estive più brutte da poter indossare, ad oggi invece sono le scarpe più ricercate dalle teenager e dalle donne over 30. Insomma, una scarpa must have da indossare in qualsiasi occasione, sotto micro shorts, abiti e anche pantaloni lunghi!

Anche le sneaker bianche, come le converse in tessuto, si sposano perfettamente con i micro shorts. Se desideri ottenere un effetto slanciato, ti sconsigliamo di indossare le scarpe basse con i micro shorts, potrebbero rendere la figura ancora più bassa del normale.

Se sei alla ricerca di un look più raffinato, potresti indossare i tuoi short micro eleganti con delle fantastiche slingback kitten heel, una scarpa di tendenza perfetta da indossare pre un look serale estivo! Privilegia il total black così da mettere in risalto i vari accessori, come la borsa e la cintura scelte per l’outfit.