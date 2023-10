Quali saranno le tendenze del 2024? Ecco i colori che invaderanno i negozi

Il 2024 è ormai alle porte e tutto è pronto per dare il benvenuto ai nuovi trend di stagione che si stanno già affacciando ora nei negozi.

Le sfilate e le passerelle hanno fornito spunti utili e interessanti sui trend di stagione, elementi che permettono di comprendere quelle che saranno le tendenze del prossimo anno.

Alcuni sono ingressi del tutto nuovi quindi novità assolute, in altri casi invece c’è chi attinge dallo scorso anno con qualcosa che è ancora sulla cresta dell’onda. Non possono invece mancare, come ogni anno, i grandi ripescaggi dal passato quindi quelli che sono gli elementi che tornano in vista con un tocco vintage.

I trend di stagione per il 2024

Il primo trend di stagione da rispettare è quello delle trasparenze che sono praticamente ovunque. Da Dolce e Gabbana a The Attico la moda ci dice che quest’inverno qualcosa di un po’ velato dovrà essere messo in qualsiasi contesto quindi non solo abiti succinti ma anche abbinamenti poco probabili come felpe con piccoli elementi più sexy. Un pezzo forte sarà anche l’abito bianco ma stretto e soprattutto corpo, Valentino e Versace hanno dato veramente spettacolo.

Un look audace sarà costituito da pantaloni neri taglio classico e top, un abbinamento che con un bel blazer regge sicuramente per l’ufficio come per il tempo libero. Il Plastic Nude è una novità interessante quindi colori nude look, forme molto succinte e dettagli particolari. Anche lo stile un po’ Mercurio ha il suo momento di gloria quindi con toni dell’argento e del grigio. Guardando alle palette è il grande ritorno o la riconferma assoluta del rosso lacca che è audace e scintillante come mostrano Bottega Veneta e Ferrari.

Il colore menta si afferma nuovamente, non è un nuovo arrivo in realtà perché negli ultimi anni è ovunque. Semplice, essenziale, delicato funziona ancora. La doppia cintura da Prada a Chanel sembra aver conquistato tutti ma tornano anche i pantaloni a pinocchietto, ripescando negli anni Novanta. Anche il pezzo unico è di gran moda, quindi un solo capo identico come Victoria Beckham dimostra. Lo slip dress torna ma in chiave rivisitata quindi ancora più audace, se possibile. Resta in auge lo stile capi maxi quindi effetto grandpa e invece interessanti i guanti che riscoprono la loro essenza. La giacca per quest’anno sarà sciancrata, la gonna invece a ruota e molto abbondante. I design con frutta ed elementi sono di tendenza, come la camicia aperta.