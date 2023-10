Il colore perfetto per le scarpe di questo autunno: perché è richiestissimo

Quest’anno le calzature dell’autunno si colorano di una nuance inaspettata: la tendenza del 2023 è già un must-have e c’è un motivo preciso

L’estate questa volta ha fatto sentire i suoi strascichi per lungo tempo. Si può dire dunque, che l’autunno sia arrivato soltanto sul calendario, lasciando godere di qualche giornata soleggiata anche dopo la scadenza. Eppure, per la gioia di tutti gli amanti della stagione, le foglie hanno cominciato finalmente a cambiare colore e la brezza leggera ha iniziato a soffiare sulle città.

Come sempre quando il periodo delle castagne giunge, si respira aria di novità anche per quanto riguarda la moda. I cambi (spesso repentini) di temperatura impongono un adeguamento ai capi più pesanti, che escono nuovamente dall’armadio. Cappotti, maglie a maniche lunghe, sciarpine e cappelli tornano a fare capolino, naturalmente colorandosi delle nuances tipiche dell’autunno. Impossibile non trovare nel proprio guardaroba stagionale qualcosa che sia marrone, nero, cammello, senape, viola o arancione.

Un riflesso di ciò che accade nella natura e che diventa ispirazione per abbigliamento e calzature. Se le scarpe fino ad ora hanno seguito questi standard però, nel 2023 saranno pronte a sorprendere con una sferzata di vivacità. Chi lo dice che l’autunno è sinonimo di noia e colori spenti? La nuance che conquisterà tutte questa volta è un concentrato di energia.

A tutto rosso: le scarpe dell’autunno 2023 si tingono del colore più caldo

Un errore molto comune che si compie nello stile è quello di mettere via, una volta passata l’estate, tonalità e fantasie accese. L’arrivo dell’aria fresca ispira spesso immediatamente non solo la voglia di coprirsi, ma anche quella di farlo con colori spenti e cupi, che passano praticamente inosservati. Ma chi lo dice che non si può splendere e attirare l’attenzione (sempre con classe) anche in autunno? Le tendenze che arrivano direttamente dalle passerelle più glamour parlano chiaro: le scarpe quest’anno si colorano di rosso.

Una nuance sfrontata e passionale, che è capace di stravolgere con semplicità anche il più monotono e banale dei look, aggiungendo quel tocco di grinta di cui si ha bisogno per affrontare le giornate. Se il clima fuori è grigio, la luce può venire dall’outfit. Spazio allora alle ispirazioni più varie, come gli stivali altissimi in pelle per un pizzico di sensualità. Ma non sono da trascurare neppure i famosi “Western texani”, che donano un tocco di irriverenza e originalità anche ad un abbigliamento formale.

Si può giocare poi con le romantiche ballerine, per chi ama divertirsi con lo stile più dolce e infantile, mentre con le decolleté si potrà andare sul sicuro. Nessuna paura per chi invece non vuole rinunciare alla comodità. Il rosso farà da padrone anche sulle sneakers. Le Adidas su tutte sono sinonimo di classe e modernità, soprattutto se abbinate con gonne o pantaloni dal taglio classico. Il rosso, per di più, gode di un vantaggio da tenere in considerazione. Questa tonalità si adatta perfettamente a tutte le tipiche nuances autunnali. Non ci sarà bisogno di stravolgere il proprio armadio dunque, perché la scarpa rossa si sposerà alla perfezione con gli outfit degli anni passati!