Quali biscotti comprare quando si è a dieta? Molti sbagliano, la nutrizionista mette in guardia

I biscotti sono tra i nemici numero uno della dieta, ma alcuni tipi possono essere consumati anche da chi vuole rimanere in forma.

La maggior parte delle persone adora i biscotti. Si tratta di uno snack versatile, che può essere consumato in tante occasioni diverse. Il momento più gettonato della giornata è quello della colazione, ma anche la merenda pomeridiana e gli spuntini serali sono ricchi di questo alimento. Piacciono a grandi e piccini, soprattutto perché, in commercio, ci sono numerose varianti.

Alcuni sono ripieni di cioccolato, mentre altri appaiono morbidi e cremosi. C’è chi preferisce quelli alla crema e chi non può fare a meno di optare per una soluzione più classica. Purtroppo, questo cibo non si sposa bene con eventuali regimi dietetici. Basta poco, infatti, per superare il numero di calorie consentito. Per fortuna, esistono alternative valide anche per coloro che vogliono mantenersi in forma. Ovviamente, bisogna ricordare di non abusarne.

I biscotti compatibili con la dieta: ecco 5 marche irrinunciabili

È difficile rinunciare al gusto intenso dei biscotti. Magari, le intenzioni iniziali prevedono il consumo di una sola porzione, però, con il passare dei minuti ci si ritrova a mangiare il triplo dei grammi consentiti dalla propria dieta. È innegabile che gli ingredienti usati per la preparazione, in alcuni casi, sono decisamente poco sani. L’alto apporto di grassi e zuccheri può incidere profondamente sugli sforzi effettuati in precedenza.

Per fortuna, nei supermercati, è possibile trovare biscotti compatibili con una sana forma fisica. Come in tutte le cose, anche in questo caso, bisogna sempre ricordare di non esagerare e di non farsi trasportare dalla gola. Inoltre, la scheda nutrizionale presente su ogni confezione può fornire informazioni utilissime per superare le dosi consigliate.

Ecco 5 marche consigliate dalla nutrizionista

Oro Saiwa: si tratta di biscotti secchi contenenti 37 calorie a porzione. Gli ingredienti principali sono la farina di frumento e quella integrale. I più golosi possono optare anche per la versione al cioccolato fondente Zero Zuccheri della Gullon: la particolarità di questo prodotto è che non contiene zucchero. Esso è stato sostituito con un edulcorante chiamato maltitolo. Dopo aver ricevuto l’approvazione da parte del medico, anche le persone diabetiche possono consumarli Biscotti Misura: sono realizzati con farina integrale e fibra di avena. Ogni biscotto contiene solo 44 calorie Magretti della Galbusera: contengono la farina di tipo 2 e ogni biscotto contiene solo 24 calorie VitaGì della Galbusera: è presente un’alta percentuale di farina di grano tenero con fiocchi d’avena. Ogni pacchetto contiene 50g, per un totale di 230 calorie

I prodotti citati si distinguono anche per il loro ottimo sapore. La varietà presentata permette di accontentare anche i palati più esigenti e raffinati. Inoltre, sono perfetti per bambini e anziani.