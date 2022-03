Qual è il migliore e-commerce di prodotti cosmetici femminili? Le recensioni degli utenti votano Aleas Cosmetics

Negli ultimi anni le abitudini di acquisto dei consumatori sono di certo cambiate virando sempre più verso gli e-commerce online.

Che sia per comodità o per risparmio i dati parlano chiaro: secondo gli ultimi report di Growth Capital il mercato del beauty online presenta una crescita annua dell’1.6%.

Il dato più interessante riguarda le preferenze di acquisto: nell’era post pandemica gli acquisti nel settore bellezza sono sempre più oculati.

L’attenzione di molte donne si concentra su prodotti dai prezzi competitivi senza dimenticare la qualità, requisito fondamentale per ogni prodotto beauty.

Perché molte donne scelgono l’e-commerce

L’abitudine oramai consolidata di molte donne nel ricorrere all’e-commerce per i loro acquisti beauty presenta numerosi vantaggi.

Negli store online è presente una grande vastità di prodotti tra cui scegliere. È possibile accedere a numerosi marchi provenienti da tutto il mondo in un solo posto.

Gli e-commerce sono inoltre comodi: non ci si deve spostare da casa e si ricevono i prodotti in pochi giorni.

Come scegliere il miglior e-commerce di prodotti beauty: lo store multibrand di Aleas Cosmetics

Aleas Cosmetics è un’azienda italiana specializzata nel rivendere prodotti beauty di grandi brand: è uno store incentrato su prodotti per unghie ed extension ciglia di qualità a prezzi vantaggiosi.

Tra i brand sul sito è possibile trovare anche LaFemme, Moyra e Shemax, tre aziende leader nella produzione di smalti e attrezzature per rendere impeccabile ogni manicure.

Ogni prodotto venduto da Aleas Cosmetics è controllato e certificato in modo da offrire risultati professionali e sicuri ad ogni acquirente: ad esempio i prodotti LaFemme risultano essere competitivi per il loro rapporto rapporto qualità prezzo considerando l’eccellente composizione chimica dei prodotti 7-free ed Hema Free.

Sono oltre 20.000 i clienti fedeli di questo e-commerce grazie ad un’assistenza clienti eccellente e ad una customer experience studiata nei minimi dettagli.

10 motivi per scegliere Aleas Cosmetics per il tuo prossimo ordine

Nel 2022 Aleas Cosmetics ha vinto il premio ‘Le stelle dell’e-commerce’ come uno dei migliori store online nel settore ‘cura della persona’ secondo indagini effettuate dal Corriere della Sera e Statista.

L’azienda si è posizionata tra le prime 40 posizioni e tale traguardo ha avuto risonanza anche su testate del calibro di Corriere Adriatico e Ansa.

Questa nomina rappresenta il grande impegno dell’azienda al fine di garantire ad ogni utente un’esperienza di acquisto unica e personalizzata.

Aleas Cosmetics si impegna anche su base etica: nessuno tra i prodotti venduti sul sito è stato testato sugli animali secondo le normative europee.

Tra i motivi che annoverano Aleas Cosmetics come un e-commerce di prestigio non possono mancare elementi come:

assistenza clienti eccellente;

omaggi;

interfaccia intuitiva;

spedizione veloce;

imballaggi accurati;

prodotti di qualità;

possibilità di pagamento rateizzato;

video lezioni gratuite con video ad alta risoluzione.

Tutto questo rende Aleas Cosmetics l’e-commerce più votato dalle utenti.

Ecco quali sono le loro recensioni riguardo all’azienda:

‘Spedizione ultra veloce e accurata! Ordinando la sera,il giorno dopo è già stata spedita e il giorno successivo arrivato il mio pacchettino prima di pranzo! E che dire dei prodotti…veramente il top!! Arrivati con un omaggino graditissimo e tante brochure!!’ – Giada Careno

‘Complimenti al servizio clienti… Io ho avuto come operatore la signora Vanessa ed è stata davvero gentile Nell aiutarmi con l incompetente Sda che per mille scuse dava indirizzo errato quando era tutto perfetto… Lei ha svincolato il pacco più volte ha contattato sda e fatto in modo che il pacco mi arrivasse il giorno dopo… Ce ne fossero di servizi clienti così che svolgono il lavoro nel vero senso della parola… Prodotti non ancora provati da me… Ma su di me si… Tramite un amica e so già che sono di ottima qualità e soprattutto non rovinano l unghia avendo vitamine dentro… É come prezzo è veramente abbordabile in base alla qualità… Acquisterò ancora sicuramente. Grazie ancora‘ – Maria Bruschi

‘Prodotti ottimi. Spedizione super veloce con imballaggio accurato. Assistenza clienti eccellente : gentilezza, cortesia, rapidità, disponibilità. È possibile pagare attraverso Scalapay in tre comode rate (e il che non guasta in caso di acquisti importanti).

Personalmente non compro più prodotti di altre marche.’ – Emilia Elia

‘Prodotti validissimi,prezzi accessibili ,per non parlare dell’assistenza ..super immediata e soprattutto super gentilissime!!! Consigliatissimo!!!’ – Ester Turrisi

‘Prodotti di ottima qualità,per ogni esigenza; sito ufficiale molto semplice ed esaustivo con spiegazioni e video a prova di inesperta! Assistenza al top come le spedizioni: puntuali e veloci. Conosco l’azienda ormai da diversi anni ed è in costante crescita,molto attenta alle esigenze e alle richieste delle clienti. Super soddisfatta’ – Michela Sartor

Visita il sito di Aleas Cosmetics e testa anche tu la qualità a 5 stelle delle centinaia di prodotti beauty più votati dalle donne.