Potrebbe sembrare difficile, eppure ci sono dei rimedi efficaci per pulire la giacca in pelle scamosciata senza rovinarla.

Utilizzato soprattutto negli anni Settanta, il camoscio è ora tornato di moda sia per quanto riguarda l’home decor che il mondo dell’abbigliamento. A proposito di questo, sono tantissimi i modelli di giacche e cappotti che possono essere acquistati. Ciò che, però, può rappresentare un problema è il fatto che si tratta di un materiale particolarmente delicato, che occorre curare e pulire con attenzione affinché non si rovini nel tempo.

Fortunatamente, ci sono dei rimedi per poter trattare il camoscio senza rovinarlo. Scopriamo insieme come pulire la giacca in pelle scamosciata, in modo semplice e veloce.

Lavare la giacca di camoscio in lavatrice

Prima di tutto, è bene pretrattare il materiale ricorrendo a uno spray impermeabilizzante che consente alla giacca di preservare il suo colore. Come? Spruzzatelo su tutta la superficie e lasciatelo asciugare. Una volta fatto ciò, è possibile lavare la giacca di camoscio in lavatrice seguendo alcune precauzioni: la giacca andrà, infatti, lavata in lavatrice da sola e girata al contrario.

Inoltre, ricordate di non utilizzare detersivi, ma soltanto un po’ di ammorbidente. Procedete, quindi, con un programma delicato: meglio quello a mano, oppure indicato per la lana. Una volta terminato, lasciate asciugare semplicemente appendendo la giacca e spazzolatela una volta che sarà asciutta.

I rimedi naturali per rimuovere le macchie dal camoscio

Ci sono, inoltre, dei rimedi naturali a cui è possibile ricorrere per rimuovere le macchie, così come per pulire i cappotti a casa. Uno dei trucchi è quello di ricorrere a una cipolla cruda da strofinare sulle macchie in questione da lasciare, poi, asciugare. Allo stesso modo, se si tratta di macchie di salsa o simili, è possibile utilizzare dell’amido di mais o del lievito facendoli agire per un po’ e, poi, spazzolando via il tutto: l’amido di mais e il lievito, infatti, permettono ai grassi di sciogliersi, proteggendo la pelle scamosciata.

Contro le macchie sulla giacca in pelle scamosciata, possono essere usati anche il borotalco o la fecola di patate: il procedimento è, infatti, lo stesso utilizzato con il lievito e l’amido di mais. Infine, è possibile ricorrere a un detergente delicato – che abbia un pH neutro – da passare sulle zone da trattare con un panno di cotone morbido, leggermente inumidito con acqua tiepida: una volta fatto, risciacquate con acqua pulita e fate asciugare. Il consiglio è, comunque, quello di provare questi rimedi naturali su una piccola parte di tessuto nascosta, prima di procedere con il trattamento vero e proprio.