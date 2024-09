Come pubblicare un libro online da soli: consigli per scrittori emergenti

Il mondo dell’editoria non è più quello di una volta: ha, infatti, subito una trasformazione rilevante con l’avvento delle tecnologie digitali nonché delle piattaforme di pubblicazione online. Se prima si pensava a come pubblicare un libro con Mondadori o con Feltrinelli, oggi è possibile fare a meno delle case editrici per pubblicare un libro.

Certamente, con determinazione e le informazioni esatte, si può vedere il frutto del proprio lavoro su carta più facilmente rispetto a qualche anno fa. Scopriamo come pubblicare un libro online da soli e i consigli da seguire per scrittori emergenti.

Come pubblicare un libro online gratis

Sempre più appassionati di scrittura si domandano come pubblicare un libro online gratis. Poter pubblicare un libro è un’occasione unica per far conoscere il frutto della propria arte ai lettori: idee, conoscenze o storie di fantasia. Oggi, esiste la self-publishing, ovvero l’autopubblicazione che ci permette di non passare attraverso una casa editrice tradizionale. Prima di tutto, è bene sapere che dovrete occuparvi anche della fase di editing, ovvero quella fase dedicata alla correzione di eventuali errori. Tutto dovrà, quindi, essere fatto dallo scrittore senza l’aiuto di un esperto “esterno”.

Se siete tra gli scrittori emergenti che vorrebbero pubblicare un libro gratis, potreste ricorrere a Wattpad. Si tratta, per l’appunto, di una piattaforma dedicata alle autopubblicazioni in cui è possibile condividere scritti originali. Per pubblicare dei capitoli – non si parla, quindi, della classica pubblicazione di un libro – basta registrarsi, cliccare su “Scrivi” nel menù in alto e seguire le indicazioni passo dopo passo.

Come pubblicare un libro su Amazon

La scelta più gettonata – sebbene esistano diverse piattaforme che permettono la pubblicazione di libri – è Amazon. Come pubblicare un libro su Amazon, quindi? Nello specifico, Kindle Direct Publishing è la piattaforma di self-publishing dedicata alla pubblicazione in formato e-book e non solo, perché è possibile realizzare anche la versione cartacea. Si tratta di un servizio gratuito, in quanto Amazon guadagna semplicemente trattenendo una percentuale dalle vendite.

Basta creare un account su Amazon, caricare il vostro manoscritto nel formato richiesto – generalmente, in PDF – occuparsi delle altre informazioni richieste – come la copertina del libro, il prezzo da impostare e via dicendo – e si potrà anche promuovere il libro per cinque giorni, in modo del tutto gratuito. La piattaforma KDP è abbastanza intuitiva e fornisce tutte le informazioni circa le normative della pubblicazione permettendo, inoltre, di tenere sotto controllo tutte le vostre vendite. Pronte a pubblicare un bestseller, uno dei migliori libri scritti da donne o uno dei libri da leggere prima dei 30 anni?