Psoriasi del cuoio capelluto: i rimedi fai-da-te che funzionano davvero per dirle addio in poco tempo

La psoriasi è una patologia fastidiosa e dolorosa, che può essere più o meno grave e, inoltre, colpire anche il cuoio capelluto. Si tratta di una malattia che colpisce la salute della pelle. Chi soffre di questa condizione sa quanto possa essere difficile conviverci, nel tentativo di cercare sollievo da sintomi come la desquamazione, infiammazione e prurito.

Sebbene esistano dei trattamenti medici per curare questa malattia, ci sono anche dei rimedi naturali che possono essere di aiuto in modo delicato. Scopriamo di più sulla psoriasi del cuoio capelluto e i rimedi fai-da-te che funzionano davvero per dirle addio in poco tempo.

I rimedi fai-da-te contro la psoriasi del cuoio capelluto

Ci sono dei rimedi fai-da-te contro la psoriasi del cuoio capelluto, che possono diminuirne i sintomi. Sono trattamenti che possono idratare la pelle, calmare l’infiammazione e diminuire il prurito. Ecco alcuni dei migliori.

Aloe vera : rimedio naturale per lenire la pelle irritata , vanta proprietà idratanti e antinfiammatorie per diminuire la desquamazione e calmare il prurito. Potresti applicare del gel direttamente sulla parte interessata, facendolo agire per circa mezz’ora prima di risciacquare.

: rimedio naturale per , vanta per diminuire la desquamazione e calmare il prurito. Potresti applicare del gel direttamente sulla parte interessata, facendolo agire per circa mezz’ora prima di risciacquare. Olio di cocco : dalle proprietà antinfiammatorie e idratanti, può essere applicato sul cuoio capelluto diminuendo la secchezza e il prurito. Massaggia l’olio di cocco sulla parte interessata, da lasciare agire per circa mezz’ora prima di risciacquare. Ripeti questo tipo di trattamento due volte alla settimana per avere risultati migliori.

: dalle proprietà antinfiammatorie e idratanti, può essere applicato sul cuoio capelluto diminuendo la secchezza e il prurito. Massaggia l’olio di cocco sulla parte interessata, da lasciare agire per circa mezz’ora prima di risciacquare. Ripeti questo tipo di trattamento due volte alla settimana per avere risultati migliori. Aceto di mele : con le sue proprietà antibatteriche, riesce a bilanciare il pH del cuoio capelluto, prevenendo anche la formazione di forfora. Come prepararlo? Mescola una parte di aceto di mele con due parti di acqua, applicando la miscela sui capelli massaggiando delicatamente (per dieci minuti circa prima di risciacquare).

: con le sue proprietà antibatteriche, riesce a bilanciare il pH del cuoio capelluto, prevenendo anche la formazione di forfora. Come prepararlo? Mescola una parte di aceto di mele con due parti di acqua, applicando la miscela sui capelli massaggiando delicatamente (per dieci minuti circa prima di risciacquare). Olio di tea tree: dalle proprietà antifungine e antibatteriche, combatte le infezioni diminuendo l’infiammazione. Può essere applicato diluito in olio extravergine di oliva, lasciandolo agire per circa venti minuti per, poi, risciacquare. Si può ripetere fino a tre volte alla settimana.

Utilizzando questi rimedi fai-da-te, si possono notare dei miglioramenti efficaci sulla salute. Il consiglio è, ad ogni modo, quello di consultare un dermatologo che possa effettuare una diagnosi per un trattamento corretto. La psoriasi è una patologia e, soprattutto in uno stadio avanzato, ha bisogno di cure specifiche.