Il caffè sta rovinando la tua pelle? La verità che nessuno ti ha mai detto

Il caffè è una delle bevande più amate al mondo. Si tratta, infatti, di un rituale di cui moltissime persone al mondo non riescono a fare a meno. È un rituale quotidiano per milioni di persone, perché riesce a garantire energia durante la giornata. Esistono anche degli effetti sulla pelle, meno noti.

C’è chi dice che un consumo eccessivo possa danneggiare la salute della pelle, accelerando l’invecchiamento e creando degli squilibri. Scopriamo se il caffè rovina la pelle e qual è la verità che nessuno ti ha mai detto.

Il caffè rovina e invecchia la pelle e i capelli?

Potente antiossidante, il caffè – quando consumato in dosi eccessive – potrebbe avere degli effetti negativi sulla pelle e sui capelli, provocando disidratazione – che è tra i fattori che accelerano l’invecchiamento cutaneo – perdita dell’elasticità, secchezza, una pelle spenta e più probabilità di formazione di rughe. Inoltre, potrebbe provocare un aumento dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress e – di conseguenza – un aumento di infiammazione, produzione di sebo, imperfezioni, acne, psoriasi e simili. Ma si parla, appunto, di un eccesso di caffè.

Una dose massima di due tazzine al giorno, infatti, non apportebbe rischi del genere. Il caffè, anzi, apporterebbe alcuni benefici, secondo alcuni studi come quello pubblicato sul Journal of Cosmetic Dermatology che dimostra come – invece – rallenti l’invecchiamento della pelle. Inoltre, grazie al contenuto di polifenoli, questo preverrebbe tumori della faringe, del cavo orale e del fegato, ma anche malattie cardiovascolari, cirrosi epatica e altri tipi di tumore. La caffeina sembrerebbe, insomma, rallentare l’invecchiamento cutaneo e avere delle proprietà antiage, oltre che agevolare la produzione di collagene.

È importante, però, ricordare le controindicazioni come la cattiva digestione, la tachicardia, il nervosismo, il reflusso gastroesofageo e l’insonnia. Inoltre, in gravidanza e in allattamento, è meglio diminuire le dosi ed evitarne del tutto l’assunzione con antidepressivi, antipertensivi, medicinali broncodilatatori e antibiotici chinolonici.

Cosa fare per proteggere la pelle e continuare a godersi il caffè

Ovviamente, non è il caso di rinunciare al caffè per avere una pelle sana, ma è semplicemente consigliabile assumerne la giusta quantità senza esagerare. Cerca, inoltre, di bere la giusta quantità di acqua ogni giorno – circa due litri – che aiuterà a mantenere una pelle luminosa ed elastica. Il consiglio è quello di bere un paio di tazzine di caffè al giorno e ricorrere, naturalmente, a una crema viso idratante che contenga sostanze nutrienti come l’acido ialuronico.

Per una pelle sana e giovane è, poi, necessario proteggerla dall’esposizione ai raggi UV e seguire una dieta sana ed equilibrata fatta di acqua, frutta, verdura, cereali integrali e legumi. Ricca, insomma, di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Sei pronta a goderti il tuo caffè, senza problemi? Scopri anche le cose che probabilmente non sai sul caffè.