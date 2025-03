Le fragranze della primavera sono floreali: le più amate

Il profumo è un vero e proprio accessorio da indossare per completare il look. Con l’arrivo della primavera potresti iniziare a mettere da parte tutte quelle fragranze consigliate per l’inverno e lasciare, quindi, spazio a fragranze più delicate e semplici per dare il benvenuto alla bella stagione.

I profumi floreali di tendenza per la primavera richiamano proprio la bella stagione, ecco perché vorrai indossarli fino all’arrivo del prossimo autunno.

Quali sono i profumi floreali di tendenza in primavera? I più amati del momento

Quali sono i profumi floreali di tendenza in primavera che vorrai mettere nel tuo beauty case e portare sempre con te? Ecco le fragranze più amate!

Paradiso Rosa di Roberto Cavalli

Se cerchi un profumo floreale che sia, però, a tratti anche fruttato, il Paradiso Rosa di Roberto Cavalli è l’opzione migliore della primavera estate. Lampone, agrumi e pepe rosa si miscelano alle note di gelsomino e peonia; la piramide olfattiva si chiude con acqua di cocco e note legnose.

La Vie Est Belle di Lancome

Per quest’anno impossibile non avere il flacone scintillante Lancome realizzato per celebrare i 19 anni di successo della fragranza La Vie Est Belle. L’eau de parfum, in versione sparkling, è un’edizione limitata da non lasciarsi sfuggire. Fiori d’arancio, iris, gelsomino, pralina e vaniglia sono le note che rendono questo profumo così speciale e tanto amato.

Good girl Blush di Carolina Herrera

Una vera e propria esplosione floreale perfetta per la primavera, per un look romantico e sensuale questo è il profumo perfetto da avere. Le note di testa sono bergamotto, mandarino, mandorle; mentre le note di fondo sono vaniglia e fave di tonka. Un profumo agrumato e floreale che conquisterà tutte!

Frangipane Flower di Jo Malone London

Fiori di frangipane e gelsomino vengono esaltati dal profumo agrumato del limone, questa è una delle fragranze più particolari della bella stagione che potrebbe conquistare il tuo olfatto sin dal primo istante.

Euphoria di Calvin Klein

Chi ama le fragranze orientali, non potrà resistere all’incredibile profumo di Calvin Klein, Euphoria. Melagrana, orchidea, violetta e loto sono solo alcune delle note che rendono speciale questo profumo tanto amato.

Non perdere i nostri consigli su come abbinare i colori di tendenza per la primavera!