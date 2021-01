Conosciuto e utilizzato dagli Egizi già cinquemila anni fa, il profumo è uno dei più antichi rimedi di fascino e bellezza, tanto da dar vita nei secoli a una vera e propria arte. Con le sue infinite sfaccettature e fragranze, il profumo non è soltanto un accessorio di cosmesi, ma uno strumento in grado di valorizzare la nostra personalità e il nostro stile. Il problema è che spesso e volentieri le boccette di profumo che amiamo sono molto costose e non sempre accessibili (qui, le tendenze di profumo del 2021). Ma da quando i grandi nasi della profumeria hanno iniziato a collaborare con brand popolari, come Zara e Hm, ecco che sul mercato sono arrivate fragranze straordinarie e – soprattutto – accessibili.

Clinique Happy

Iniziamo la nostra rassegna da Clinique Happy: questo profumo economico è un classico per una ragione. Il mix di note fruttate brillanti, come pompelmo e mandarino indiano, offre una spinta ad alta energia, in grado di diffondere il buon umore intorno a voi.

Foto Clinique

Vera Wang

Uno spruzzo di questo profumo floreale e fresco è tutto ciò di cui avrete bisogno: la vostra pelle sarà dolcemente profumata grazie alla perfetta combinazione di pera, tè verde e un bouquet floreale, che annovera fresia, peonia e fiori d’arancio. Chiude in bellezza un accenno di muschio selvatico e una nota di legno di sandalo.

Good Chemistry Queen Bee

Ebbene sì, esistono fragranze vegane e non sono necessariamente costose. Prendi questo, per esempio. Questo profumo economico è abbastanza leggero da essere indossato regolarmente e costa meno di 30 euro. Grazie alle note di ribes nero, peonia e ambra, l’atmosfera è civettuola, calda e dolce, proprio come la confezione.

Foto Queen Bee

Zara

Progettata da Jo Malone CBE, fondatore di Jo Loves, la collezione Zara Emotions è autrice delle fragranze più sognanti del momento. Questo particolare profumo ha una fragranza floreale, arricchita da sentori di arancia e neroli.

HM

Il leggendario profumiere Olivier Pescheux, che ha lavorato con stilisti del calibro di Dior e Montblanc, ha profuso la sua creatività per la creazione di questo profumo innovativo per H&M. Fruttato, speziato e muschiato, con note di mandarino, ylang ylang e fava tonka per una miscela inebriante!

Foto H&M

Floral Street

Potrebbe sembrare ovvio, ma un trucco valido per trovare fragranze più economiche è acquistarle in formati più piccoli. Il marchio di profumo con sede a Londra Floral Street offre tutti i suoi profumi in flaconi da 10 ml adatti ai viaggi, che è anche un ottimo modo per scoprire se ci piace davvero un profumo, prima di acquistare la confezione piena.

Lush

Molto più che bombe per la vasca da bagno e maschere per il viso, Lush ha anche un’offerta discreta di fragranze a prezzi accessibili. Questo profumo con note di arancia dolce e mimosa è una favolosa fragranza primaverile e un efficace stimolatore dell’umore nelle giornate uggiose.