La fragranza particolare da regalare a chi ama gli alcolici

No, questi alcolici non si bevono, ma si indossano. Ecco cosa sono i profumi boozy e perché sceglierli per un regalo di Natale!

Il suo significato richiama la parola “alcolica“, questo spiegherebbe già il motivo per cui i profumi boozy siano diventati così diffusi nel giro di poco tempo. Sempre più richiesti e desiderati da uomini e donne di età differenti, i profumi boozy sono di tendenza e potrebbero interessare anche te.

Cosa sono e quali sono le note che prevalgono in questa tipologia di profumo tanto ricercata? Ecco cosa sapere riguardo il profumo boozy e le fragranza da acquistare per se stessi o da regalare ad una cara amica o parente per le feste di Natale!

Profumi boozy, quali sono e le fragranze da regalare a Natale

Il significato della parola spiega perfettamente la tipologia di profumo di cui stiamo parlando. Altro che fragranze dolci o legnose, dolci o intense, i profumi boozy richiamano lo spretto olfattivo di un cocktail, un vino o un distillato, insomma tutto ciò è che alcolico!

Una fragranza intensa dal carattere deciso, se desideri osare per quest’inverno non potrà mancare nel tuo beauty case un profumo boozy. Inoltre si tratta di un profumo versatile in quanto, spesso, viene proposto dai brand e dalle aziende in versione unisex.

Quali sono i migliori da acquistare? Eccone 3 da mettere nel carrello o da far trovare sotto l’albero a qualcuno di speciale! Non perdere i nostri consigli su come scegliere un profumo da regalare.

Baraonda di Nasomatto al whisky

Chi ama il whisky e le note legnose troverà sicuramente la sua fragranza preferita nel Baraonda di Nasomatto. Un profumo orientale unisex, quindi perfetto per uomini e donne, molto ricercato sotto le feste, tra le note spiccano anche il muschio e la rosa.

Vicious Cacao di Maison Tahite

Il brand propone una fragranza dolce unisex con note di testa al rum, al pepe rosa e al lampone. Una fragranza dolce e fruttata resa più intensa dalle note di fondo al legno di sandalo, caramello salato, zafferano e altri ingredienti più decisi.

Anche le note di cuore rendono il profumo uno dei migliori boozy in assoluto: ambra, narciso, cacao e gelsomino saranno i protagonisti di questa profumazione per uomini e donne!

Scentxone Eau de Parfum di Kierin NYC

Chi ama il distillato di vino francese, il Cognac, non potrà resistere alle note del profumo unisex Scentxone di Kierin NYC. Oltre alle note di cognac, risalteranno anche il legno di quercia, il miele selvatico e la mirra.