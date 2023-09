Problemi renali, ecco cosa può danneggiarli: le regole d’oro per proteggerli

I problemi ai reni possono arrecare forti dolori, per questo motivo è importante proteggerli nel modo giusto.

I reni sono piccoli organi dalla grandezza di 12 centimetri e dal peso di 100 grammi, sono importanti poiché la loro funzione è fondamentale per l’organismo. Per controllare la salute di questi organi non basta controllare la pressione, la glicemia e gli zuccheri, infatti bisogna tener conto anche della sedentarietà, l’alimentazione non regolata e l’uso eccessivo di farmaci. È importante tenerli sotto controllo, perché potrebbero insorgere patologie anche croniche.

Per capire se i reni sono stati colpiti da qualche malattia, non vanno sottovalutati i segnali che ci manda il corpo. Ad esempio chi urina spesso la notte dovrebbe sottoporsi ad esami del sangue e delle urine, poiché questo potrebbe essere il segnale di una malattia ai reni. Se il problema si presentasse anche di giorno, allora si tratterebbe di un problema urologico. In ogni caso esistono diverse regole che permettono di mantenere uno stile di vita migliore e la probabilità minore nell’incorrere in problemi ai reni.

Le regole per proteggere i reni

Le cause che possono portare a malattie renali sono legate al rene policistico o anche le gromerulonefriti, ma esistono anche cause secondarie. Per esempio il diabete, l’ipertensione e l’obesità. Quindi per prevenire ciò bisogna, come prima cosa, osservare il proprio stile di vita. Oltre alle abitudini generali ci sono 7 regole d’oro, che se seguite alla perfezione possono giovare alla salute dei reni.

La prima riguarda l’attività fisica, che se fatta in maniera regolare aiuta a controllare la pressione arteriosa e ridurre i rischi renali. La seconda riguarda i check-up regolari, infatti sarebbe molto utile controllare i la glicemia e la pressione. Questo perché, se i valori sono alti, ci possono essere problemi, soprattutto se associati con diabete, colesterolo e malattie cardio-vascolari. La terza regola riferisce l’importanza di un’alimentazione sana e il controllo del peso.

Seguire la dieta mediterranea è la scelta migliore, infatti riduce l’acidità dell’urina e quindi il carico di lavoro per il rene. I cibi fondamentali sono i cereali, i legumi, il pesce e la verdura, mentre vanno ridotte le proteine, il grasso visibile e l’olio extravergine di oliva. Anche il sale va diminuito, per ovviare si può sostituire con aromi e spezie. Inoltre è importante bere abbondantemente, all’incirca due litri di acqua al giorno. Il fumo va assolutamente evitato, poiché aumenta la pressione del sangue e il rischio di cancro al rene. Infine va evitato l’uso abituale di farmaci non indicati dal proprio medico.