Primo freddo e benessere: ecco la tisana da non farsi mancare nelle sere autunnali, un vero toccasana

Una tisana toccasana da bere durante le sere autunnali: ecco la migliore per ritrovare il benessere con l’arrivo del primo freddo.

È da non crederci ma bere una tisana ha tantissimi benefici sul corpo e sull’organismo. Con l’arrivo del primo freddo, concedersi una tisana calda prepara il corpo alle temperature più basse. Così, ci si può difendere dai malanni di stagione, ripulire il corpo, rinforzarlo e idratarsi (perché anche in autunno e in inverno è importante farlo).

Chi fa fatica a ricordarsi di bere o non riesce ad arrivare a bere 1,5/2 litri ogni giorno (la dose raccomandata per una buona idratazione), può trovare un comodo aiuto nel bere tisane. Di certo le tisane sono migliori della semplice acqua che per molti non è gradevole da bere. Scegliere fra le tante tisane in commercio può essere difficile così si può sbagliare e non assumere quella adatta al primo freddo e all’arrivo dell’autunno.

La tisana da non farsi mancare nelle sere autunnali per ritrovare benessere

Se d’estate è importante bere tanta acqua per ripristinare i sali minerali persi con la sudorazione e per rimanere idratati, in autunno e in inverno, con i primi freddi e le temperature che si abbassano, bere è fondamentale per aumentare le difese immunitarie, regolare la temperatura corporea in caso di malanni, mantenere attivo il metabolismo, aumentare il senso di sazietà e favorire i processi di digestione e depurazione.

La tisana alleata della salute durante i primi freddi che aiuterà a detossinare l’organismo e a prepararlo agli sbalzi di temperatura e alle influenze di stagione è quella all’eucalipto. Questo ingrediente ha proprietà antinfiammatorie, antisettiche e balsamiche. È un toccasana sia per il sistema immunitario che per combattere tosse, raffreddore e mal di gola. La tisana all’eucalipto, inoltre, è ricca di flavonoidi, ossia di antiossidanti, cioè sostanze che possono ridurre il rischio delle cellule di essere danneggiate da fattori ambientali oppure dai radicali liberi.

Come tisana rilassante, l’eucalipto è ritenuto in grado di diminuire i sintomi dello stress, con effetti calmanti. Oltre a trovarla in commercio, sia con solo eucalipto, sia combinata con altri ingredienti funzionali (ad esempio menta), la tisana si può anche preparare a casa. Basterà mettere in infusione in acqua calda le foglie di eucalipto, menta, timo e tiglio per almeno 10 minuti, così da trarne il massimo beneficio.

Le foglie di eucalipto sono portentose per calmare la tosse, lenire la gola o le tonsille infiammate. È importante sapere che, abusare di tisane con foglie di eucalipto può comportare effetti collaterali come nausea, vomito e diarrea. Berla è sconsigliato per bambini, donne in gravidanza e allattamento. Ma in linea di massima berla, alternandola ad altre tisane, è davvero un toccasana.