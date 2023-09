Primi sintomi di raffreddore? La lista dei rimedi naturali per combattere i malanni di stagione

I primi sintomi di raffreddore si fanno sentire è ora di prepararsi ad affrontare l’autunno con i rimedi naturali

Prevenire è sempre meglio che curare, per questo motivo bisogna giocare d’anticipo e rafforzare le difese immunitarie oltre a curare i primi raffreddori. Per farlo si possono essere utilizzati rimedi naturali evitando medicinali se non sono prescritti dal medico curante.

Ma quali sono i trucchi per non ammalarsi o per far sparire i fastidiosi disturbi dovuti alle malattie da raffreddamento? Ci sono diversi metodi per riuscirci e non sono poi così difficili da mettere in atto o da assumere. Due diverse azioni che riguardano lo stile di vita per prevenire e alcuni rimedi naturali per curare il raffreddore.

Attenzione al raffreddore, prevenzione e cura secondo natura

Starnuti, naso tappato, mal di gola e mal di testa, sono questi generalmente i primi sintomi dei malanni di stagione. In autunno le temperature cambiano e l’alternanza tra caldo e freddo si fa sentire in modo repentino talvolta. Questa situazione porta ad ammalarsi più facilmente ed è quindi importante preparare l’organismo a combattere le malattie da raffreddamento rinforzando le difese immunitarie.

Ma come riuscirci? Ecco alcuni consigli utili per la prevenzione e cura del raffreddore a partire dall’alimentazione e lo stile di vita.

Mantenere una dieta equilibrata, non saltare mai la colazione e assicurarsi di consumare tre pasti completi al giorno che includano sempre frutta e verdura è essenziale. Nello stesso modo è importante evitare bevande e cibi zuccherati. Queste sane abitudini alimentari aiuteranno il nostro sistema immunitario a rafforzarsi ed essere efficace contro i malanni di stagione.

Dormire almeno 7 ore a notte è fondamentale per essere forti fisicamente. La mancanza di sonno può renderci vulnerabili alle malattie. Oltre a un buon riposo notturno, è importante prendersi dei momenti di relax utile per ricaricare le energie fisiche e psicologiche, eliminare lo stress della giornata ed essere più forti. Lo stesso vale per l’esercizio fisico che stimola la circolazione sanguigna e potenzia la funzione immunitaria.

Non dimentichiamo mai l’igiene, i malanni stagionali sono causati da virus che possono essere contratti durante le normali attività quotidiane. Pertanto, la prima regola per prevenire il contagio è lavarsi bene le mani. Non solo prima di mangiare, ma anche prima di toccare naso, bocca e occhi, nonché ogni volta che si rientra a casa.

Tornando all’alimentazione, le vitamine sono fondamentali per il benessere generale. Frutta e verdura sono fonti inesauribili di vitamine importanti per mantenere alte le difese immunitarie e per guarire da malattie da raffreddamento a partire dal semplice raffreddore. Inoltre, gli alimenti vegetali, sono ricchi di minerali, polifenoli, flavonoidi e antiossidanti che ritardano l’azione degenerante dei radicali liberi.

Tra le vitamine ce n’è una particolarmente importante e utile come rimedio naturale contro il raffreddore e le malattie respiratorie in generale. Si tratta della vitamina C che si trova negli agrumi, ananas, kiwi, pomodori, peperoni, radicchio, cavolfiori e lattuga ma è presente in molte altri frutti e verdure. Utile anche le vitamine gruppo B per aumentare le difese immunitarie. Si trovano, ad esempio, nei fagioli freschi, lenticchie, mandorle, nocciole, soia, lievito di birra.