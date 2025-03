Non occorre rinunciare alla qualità degli ingredienti e al gusto per preparare una cena completa, con un budget ridotto che ci consenta di risparmiare.

Per mangiare bene, non serve spendere una fortuna. Spesso, infatti, ci sono alcuni ingredienti economici che permettono di preparare dei piatti gustosi e nutrienti per una cena completa. Ci sono soluzioni creative e veloci, che consentono di cucinare senza svuotare il portafoglio.

Si può, infatti, preparare una deliziosa cena con pochi euro, a differenza di quanto si potrebbe pensare. Bastano, infatti, pochi ingredienti e un po’ di organizzazione. Scopriamo insieme come preparare una cena completa con meno di 10 euro.

Come preparare una cena, risparmiando: la ricetta veloce e sfiziosa della pasta con zucchine, parmigiano e pomodorini

È un periodo di crisi economica, inutile negarlo. Fortunatamente, è possibile preparare un pasto salutare e delizioso anche con poco, limitando le spese. Si possono trovare ingredienti di qualità a basso prezzo, mangiando ugualmente bene. Come preparare una cena, risparmiando e spendendo meno di 10 euro? Ecco la ricetta veloce e sfiziosa della pasta con zucchine, parmigiano e pomodorini e gli ingredienti per due persone. Si tratta di un piatto semplice, ma ricco di sapore!

Ingredienti:

2 zucchine medie

200 grammi di pasta come spaghetti, fusilli o penne

50 grammi di parmigiano grattugiato

12 pomodorini circa

Insalata mista

1 cipolla piccola

Olio extravergine di oliva q.b.

Pepe q.b.

Sale q.b.

Basilico fresco q.b.

Preparazione:

Inizia preparando il sugo di pomodorini e zucchine, tritando finemente la cipolla e facendola soffriggere con un filo d’olio in una padella. Aggiungi, quindi, le zucchine dopo averle tagliate a rondelle facendo, quindi, cuocere per circa 7 minuti. Una volta fatto ciò, aggiungi i pomodorini tagliati a metà con pepe, sale e un po’ di basilico fresco. Fai cuocere per 5 minuti circa, mescolando fino a ottenere un sugo denso. Nel frattempo, fai bollire l’acqua salata in una pentola e cuoci la pasta secondo le indicazioni sulla confezione. Una volta pronta, scola la pasta e uniscila al sugo di zucchine e pomodorini, mescolando per far amalgamare i sapori. Lava, quindi, l’insalata da condire con sale, olio d’oliva, pepe e i pomodorini rimasti. Servi la pasta calda aggiungendo parmigiano grattugiato. Ovviamente, con l’insalata come contorno.

Il costo totale si aggira attorno agli 8 euro, quindi è possibile aggiungere anche qualche altro ingrediente in base ai tuoi gusti. Così, avrai una cena sana, gustosa e con un budget ridotto. È, senza alcun dubbio, una soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un piatto veloce completo. Scopri anche come preparare la pasta al forno bianca con i funghi e la pasta al forno napoletana.