Poste Italiane cerca postini e tante altre figure: assunzione immediata con stipendio di 1.200 euro al mese

Poste Italiane, assunzioni su tutto il territorio nazionale. Si cercano postini e altri profili: i requisiti necessari e come inoltrare il CV.

Sono aperte importanti opportunità di carriera all’interno di Poste Italiane: si cerca personale da inserire in organico nel ruolo di postini anche alla prima esperienza lavorativa. Innumerevoli le sedi in Italia che stanno reclutando anche impiegati, sportellisti, figure commerciali e consulenti mobili per assunzione in sede.

Si richiedono inoltre addetti allo smistamento e figure di front end che si occuperanno di vendere i pacchetti offerti da Poste. Di seguito tutte le informazioni informazioni generali circa le posizioni aperte, la modalità di assunzione, i requisiti necessari, le selezioni. Ecco entro quando poter inoltrare il proprio curriculum.

Assunzioni in Poste Italiane, quando scade la domanda

Saranno all’incirca 25.000 li assunzioni da parte di poste italiane in tutto il 2023 e tutto il 2024 seguendo quelli che sono gli obiettivi del nuovo piano industriale. Si ricorda che le assunzioni per i portalettere avverranno a tempo determinato, seguendo le necessità delle risorse umane. Previsti anche tirocini e stage in tutto il territorio nazionale.

Di seguito le posizioni aperte per le quali è possibile inoltrare la propria domanda di candidatura. Non sono imposti limiti di età, ma l’azienda tende a preferire personale giovane. il reclutamento non avverrà mediante concorso pubblico, ma sono raccolte le domande al pari di una società privata.

Il profilo del postino vedrà la gestione e il recapito postale di pacchi, lettere, buste e consegna di raccomandate all’interno della propria area di competenza. Possibilità di candidarsi anche per i diplomati. Previsto un contratto di lavoro a tempo determinato, di carattere stagionale con una durata di tre o quattro mesi. Stipendio mensile base di 1200 € netti. Si ricorda che la domanda potrà essere inoltrata in tutto il territorio nazionale.

Di seguito i requisiti necessari per inoltrare la domanda come portalettere:

diploma di scuola media superiore, conseguito con votazione minima 70/100, o diploma di laurea (anche triennale) con votazione minima 102/110;

patente di guida in corso di validità idonea per la guida del moto-mezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc);

per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo.

Per quanto riguarda il processo di selezione, è previsto un test online che il candidato dovrà tare subito dopo aver inviato il curriculum. Sono previste due fasi cui potranno accedere solo tutti coloro i quali saranno saranno risultati risultati idonei. Questi riceveranno una mail con l’invito ad effettuare il test che verte sulle ragionamento logico. Una volta superato il test, sarà possibile completare la seconda parte della selezione con un colloquio individuale ed una prova pratica del moto mezzo.

La documentazione ritenuta idonea per presentare la domanda è la seguente:

copia del titolo di studio;

documenti identificativi (carta d’identità, codice fiscale, patente);

modello curriculum vitae (Poste invia un modello da compilare).

Per poter inoltrare la domanda il candidato dovrà collegarsi al portale di Poste Italiane nella sezione Lavora con noi.