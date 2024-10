Tacchino e provola, delle polpette così buone non le avevi mai preparate

Non sai cosa preparare per la cena di domani e in frigorifero hai pochi ingredienti? La ricetta svuota-frigo è pronta per essere preparata: unisci in una ciotola tutti gli ingredienti per le polpette di tacchino e provola e il gioco è fatto. Conquisterai anche i palati più difficili!

Una ricetta che piacerà a tutta la famiglia, al posto della fesa di tacchino puoi utilizzare il classico macinato purché sia di carne bianca. Ecco, quindi, come procedere per la preparazione di queste sfiziosissime e filanti polpette di carne!

Come preparare delle deliziose polpette di tacchino e provola

Le polpette di tacchino e provola sono una delle ricette più facili da preparare. Perfette per coinvolgere anche i più piccoli in cucina, preparare con loro le polpette sarà molto più divertente e piacevole.

Ingredienti

300 gr di fesa di tacchino

100 gr di provola (dolce o affumicata)

2 uova

150 gr di parmigiano grattugiato

1 ciuffo di prezzemolo

50 gr di pangrattato

20 gr di farina 00

1 pizzico di sale

1 cucchiaio abbondante di olio

Procedimento

La prima cosa da fare è tritare la fesa di tacchino, quindi inseriscila all’interno di un mixer e trita il tutto per qualche istante. Sposta la fesa di tacchino tritata all’interno di una ciotola, poi unisci la farina 00, il pizzico di sale, il ciuffo di prezzemolo tritato e le due uova. Inizia ad impastare con l’aiuto di una forchetta, dopodiché aggiungi il pangrattato un po’ alla volta. Unisci la provola dolce tagliata a dadini e amalgama per l’ultima volta. Inizia a formare le tue polpette, dovranno essere poco più grandi di una noce, in questo modo cuoceranno prima. Quindi dopo aver preparato tutte le polpette, metti a riscaldare l’olio extra vergine di oliva in una padella con fondo antiaderente. Posiziona le polpette una accanto all’altra e lascia cuocere per circa 10 – 15 minuti. Puoi optare anche per la cottura in forno, quindi posiziona le polpette su una teglia ricoperta di carta forno a lascia cuocere per circa 25 minuti a 190 gradi. Le tue polpette con tacchino e provola sono pronte per essere gustate!

Se hai del petto di tacchino in frigorifero, provalo come ingrediente principale di questo sformato di tacchino a dir poco strepitoso!

Accompagna le polpette con un contorno sfizioso come verdure grigliate o patate cotte al forno con il rosmarino! Saranno buone anche il giorno dopo, quindi conservale all’interno di un contenitore ermetico in frigorifero e tirale fuori almeno 10 minuti prima di gustarle!