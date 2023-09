“Poi dicono che i cani non capiscono”: Ariel esaudisce tutte le richieste della padrona, la sua obbedienza è toccante

Poi dicono che i cani non capiscono: Ariel esegue perfettamente tutti i comandi ricevuti dalla sua padrona, è una cagnolina intelligente.

Molti di noi pensano che i cani siano solo degli animali che corrono e giocano, ma il comportamento della cagnolina Ariel, che sta facendo divertire e commuovere la piattaforma di TikTok, ha fatto riflettere sul fatto che i cani sono molto più intelligenti di quanto pensiamo.

I cani sono estremamente intelligenti, Ariel lo conferma

Ariel è una cagnolina di razza Pitbull. È molto curiosa e vivace, ma quando si tratta di ascoltare la sua padrona, diventa straordinariamente obbediente. Ariel è una vera e propria star nel mondo dei social, ha riscontrato tantissimo successo proprio per le sue capacità intellettive. Riesce ad esaudire ogni richiesta della sua padrona.

Quando la padrona dice “prendi la ciambella”, Ariel sa esattamente dove si trova e corre subito a prenderla. Quello che colpisce è la velocità e la precisione con cui la cagnolina riesce ad eseguire l’ordine. Inoltre, quando le chiede di “trova il gatto e indicami dove è”, Ariel sa perfettamente cosa fare, dopo una brevissima ricognizione prende la rincorsa e indica la posizione del gatto, andandogli in contro.

Come fa un cane a capire quello che gli diciamo?

La risposta è semplice: i cani hanno una sensibilità incredibile e sono in grado di capire velocemente il linguaggio del corpo umano. Inoltre, hanno una memoria eccellente e sono in grado di imparare i comandi per ripeterli in seguito.

Lo studio del comportamento animale ha dimostrato che i cani sono in grado di “leggere” i nostri movimenti, il tono della nostra voce e il nostro sguardo. I cani sanno comprendere il significato delle parole e delle frasi che usiamo quando comunichiamo con loro. Hanno la capacità di interpretare anche il tono di voce, l’inclinazione della frase e memorizzano abilmente i suoni emessi dall’uomo.

L’esperienza della sua padrona e Ariel fa pensare che il rapporto tra l’uomo e l’animale domestico sia un vero e proprio grado di parentela. Il legame tra il cane e il padrone è basato sulla condivisione e sull’amore reciproco, questo può portare ad affezionarsi molto all’animale e considerarlo quasi più importante e fedele di alcune persone che si incontrano durante il percorso di vita.

Non c’è da stupirsi se gli animali domestici possono essere una vera e propria fonte di felicità, compagnia e a volte anche consolazione. I cani, soprattutto, hanno la straordinaria capacità di diffondere amore e affetto tramite i loro comportamenti festosi e le dimostrazioni di fedeltà assoluta.