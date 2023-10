Pochi minuti e la cena è servita: addio alla solita frittata, questo capolavoro non ha rivali

Ecco la ricetta per una cena diversa dal solito: dì addio alla solita frittata! Questa versione alle patate lascerà tutti senza parole.

La frittata è un grande classico, soprattutto quando non si sa cosa cucinare e si opta per ingredienti semplici, versatili e che tutti hanno in frigorifero. Grazie alla sua versatilità è possibile farcirla in modi diversi e dare un gusto unico ogni volta. Questa variante alle patate è una frittata diversa dal solito, ma dal sapore unico. In pochi minuti la cena è servita grazie a questa sfiziosa ricetta.

Bastano pochi e semplici ingredienti e questo quindi non richiede una spesa importante o impegnativa ma si possono anche utilizzare aggiunte simpatiche, il classico “svuota frigo” prima che gli alimenti scadano.

Addio alla solita frittata: ecco la ricetta per la variante alle patate

Per preparare questa frittata è importante fare attenzione alle dosi e anche alla cottura, altrimenti rischia di appesantirsi troppo quindi anche laddove si vada a operare una piccola variazione, preferendo un’aggiunta come la pancetta, considerare di limitare le quantità delle patate.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di patate

6 uova

50 gr di parmigiano reggiano

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento:

Iniziare sbucciando le patate e tagliandole a fette, non troppo spesse.

Sbollentare, per circa 10 minuti, le patate in un pentolino con abbondante acqua salata.

In una ciotola capiente, rompere le uova e sbatterle . Aggiungere un ciuffo di prezzemolo fresco sminuzzato.

Unire il parmigiano e sbattere nuovamente il tutto, aiutandosi con una forchetta. Bisogna ottenere un composto omogeneo .

Aggiungere al composto le patate, che nel frattempo sono state scolate e si sono raffreddate. Aggiustare di sale e aggiungere del pepe (se piace). Mescolare il tutto con cura.

Versare dell’olio in una padella antiaderente da circa 24 cm di diametro. Scaldarla bene a fuoco medio alto.

Versare il composto nella padella e coprire con un coperchio. Lasciar cuocere per circa 10 minuti.

Utilizzando il coperchio oppure un piatto, capovolgere la frittata e proseguire la cottura dall’altro lato, per altri 10 minuti.

Una volta che la frittata sarà ben cotta, si può trasferirla in un piatto o un tagliere, crearne delle fette e servirla ben calda!

Nota: per una variante un po’ più leggera, si può cuocere in forno a 180°C per circa 20 minuti.

Questa frittata di patate è perfetta da gustare calda o fredda. Si può preparare per una cena in famiglia o con gli amici, come aperitivo o come portata principale. Questa ricetta è veloce, gustosa e soprattutto super versatile. Si può personalizzare in mille modi, aggiungendo anche delle verdure grigliate, dei pomodori freschi oppure del prosciutto. Dì addio alla solita frittata grazie a questa variante alle patate!