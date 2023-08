Frittata, addio alla classica: la versione dolce è una delizia (anche estiva) a cui nessuno resiste

La frittata dolce è una variante molto particolare ed è il dolce perfetto anche per l’estate. Ecco la ricetta.

La frittata dolce è tipica dell’Austria e del Sud Tirolo. Si chiama anche kaiserschmarrn ed è una torta a base di uova, coperta da zucchero a velo, accompagnata da frutti rossi e marmellata di frutti rossi. Si prepara in poco tempo e con ingredienti molto facili da reperire o che già si hanno in casa.

Si otterrà un dolce insolito e particolare, perfetto per completare i pasti estivi quando si ha voglia di qualcosa di dolce oppure per la merenda (anche quella dei bambini). Chi ama la frittata in versione salata, non può lasciarsi sfuggire l’occasione di preparare e assaggiare la frittata dolce (una variante altrettanto buona).

La frittata dolce: ingredienti e procedimento per preparare il dolce perfetto (anche per l’estate)

La frittata dolce è un dessert veloce da preparare, molto gustoso e fresco che si può accompagnare anche a della panna montata, a del gelato, oppure con una colata di cioccolato fondente sulla superficie o frutta secca, per completare in modo gustoso il piatto. La torta è ottima anche da sola ma in questo modo mangiarla sarà davvero indimenticabile.

Gli ingredienti per preparare la frittata dolce sono:

6 uova

100 g di zucchero

100 ml di latte

100 g di farina 00

60 g di burro

frutti di bosco

confettura di frutti di bosco

zucchero a velo

Il procedimento per preparare il dolce:

Dividere i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve. Inserire i tuorli e lo zucchero in una ciotola e montare con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso. Unire la farina e il latte e mescolare. Infine aggiungere anche gli albumi montati a neve e uniformate tutto il composto. Far sciogliere il burro in una padella di circa 26 centimetri di diametro e versare il composto per la frittata dolce. Far cuocere la frittata dolce per circa 10 minuti con il coperchio fino a che si sarà rappresa. Girarla e farla cuocere altri 10 minuti dall’altro lato. Togliere la torta direttamente dalla padella e farla raffreddare. Tagliare il dolce a rombi, posizionarlo in un piatto e spolverizzare con lo zucchero a velo. Servire accompagnata da confettura di frutti di bosco e frutti di bosco freschi.

Si conserva in frigo per un giorno ma non si può congelare (ma questo non è un problema perché andrà a ruba). Questa torta è un’alternativa alle comuni crêpes che si è soliti preparare e, se si amano queste ultime, la frittata dolce sarà un successone!