Piumino per il letto: 5 consigli per capire come acquistarlo

Il piumino per il letto è fondamentale per riscaldarsi durante la stagione invernale. Ecco 5 consigli per capire come acquistarlo.

Fra la biancheria da letto rientra il piumino che, soprattutto quando sta arrivando il primo freddo, è importante da avere. Ci sono diversi aspetti da considerare quando si deve acquistare il piumino da letto, tutti da non sottovalutare e che variano in base alle esigenze. Ecco perché quando c’è il momento dell’acquisto, non si sa bene come scegliere.

È importante valutare il materiale, il gradiente termico, il rapporto volume/peso, il tessuto di rivestimento e la certificazione. Solo considerando tutti questi fattori si farà la scelta migliore e si riposerà bene. È importante infatti dormire bene ogni notte per poter affrontare con la giusta carica le incombenze del mattino seguente ed essere produttivi. Inoltre, dormire sentendo freddo, sicuramente non piace a nessuno.

I 5 consigli per capire come acquistare il piumino per il letto

Il primo aspetto da considerare quando si compra il piumino da letto è il materiale: può essere sintetico oppure in piuma. È da preferire quest’ultima perché assicura calore costante senza causare sudorazione grazie al suo potere di dispersione del vapore acqueo. Non scalda solo ma ha una funzione termoregolatrice che diffonde il calore su tutto il letto in maniera omogenea. In più tiene lontani gli acari.

Il secondo elemento da valutare è quanto ci si sente freddi di notte: se si è molto freddolosi, meglio optare per piumini da letto con gradienti termici più alti. Al contrario, se si è calorosi, è meglio una versione più leggera. Da non sottovalutare, poi, come terzo elemento, l’etichetta: deve essere chiara e trasparente e contenere tutte le informazioni sul prodotto (provenienza della piuma, indicazione della specie animale e il valore del filing power, ovvero il rapporto volume/peso dell’imbottitura).

Il filing power è un indicatore della qualità poiché rappresenta la capacità del piumino di riespandersi dopo la compressione e il suo potere di riempimento d’aria. Il quarto fattore a cui prestare attenzione è il tessuto di rivestimento che racchiude la piuma. È bene che sia realizzato in un cotone dalla fitta trama che non permetta il passaggio della polvere e la proliferazione di acari così anche i soggetti allergici alla polvere potranno riposare in sicurezza. Infine, ultimo elemento è la certificazione: la materia prima deve essere tracciata. Il prodotto che si sta acquistando deve avere quindi una certificazione valida e autentica.