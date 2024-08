Il tatuaggio piuma è uno dei più richiesti, ecco qual è il suo vero significato

Le piume come tatuaggio sono molto richieste. Ecco alcuni esempi e il significato di questo elemento tanto amato!

Simbolo scelto sia da uomini che da donne, la piuma è stata disegnata sulla pelle di migliaia di persone in mille modi diversi. Rimane ancora oggi uno dei tatuaggi più richiesti per il suo significato profondo e intenso, insieme all’ancora è senza ombra di dubbio dei tattoo più amati al mondo.

C’è chi decide di disegnare una piccola piuma sul braccio e chi, invece, opta per una piuma più elaborata accompagnata dai volatili più significativi, come la rondine, il corvo o il pavone. Scopriamo insieme i vari significati anche in base all’animale scelto!

Il significato del tattoo piuma e perché in molti lo scelgono

Se cerchi un tattoo a tema libertà, la piuma è sicuramente l’elemento su cui puntare. Proviene dagli uccelli, animali volatili che vengono visti spesso come liberi e indipendenti. Questo tipo di animale prende il volo quando si sente pronto, non ha paura delle altezze e sfrutta il vento a suo vantaggio.

Un ottimo modo per descrivere un po’ quello che potrebbe essere un momento particolare della vita di molte persone: trovare finalmente il modo di spiccare il volo, quindi trovare il coraggio di andare avanti, e soprattutto di sentirsi pronti ad andare sopra ogni cosa non avendo paura di affrontare gli ostacoli.

La piuma, quindi, non viene associata solo al significato di libertà, ma anche a quello di coraggio, fiducia e speranza. In base al volatile scelto il significato può variare leggermente. Ad esempio, il tattoo di piuma d’aquila rappresenta forza e protezione, mentre la piuma di un cigno è segno di grazia e raffinatezza.

Il gufo, invece, rappresenta la saggezza, la rondine l’eterna giovinezza. La piuma di un corpo, invece, nasconde significati diversi. Ritenuti molto intelligente, secondo alcuni studi lo sarebbero quasi quanto un cane, simboleggiano la perspicacia ma anche il lato oscuro di una persona, ovvero quello più prezioso e potente che tira fuori solo in determinate circostanze.

Il significato può diventare ancora più toccante se si tratta della piuma di fenice. Questo uccello mitologico rappresenta la rinascita, proprio perché si rinasce dalle proprie ceneri dopo aver preso fuoco.

Ovviamente ogni tatuaggio può avere un significato personale, quindi si può personalizzare e renderlo quanto più originale e unico possibile. Se cerchi alcune idee semplici e delicate oppure elaborate e notevoli per il tuo prossimo tatuaggio, puoi trovare nella gallery dei tattoo con le piume molte idee da cui prendere ispirazione.