Pilates al muro: l’allenamento perfetto da fare in estate ma non per chi vuole dimagrire

Gli esercizi di pilates al muro rappresentano un’ottima strategia di allenamento, ma non al fine di dimagrire. Ecco cosa ne pensa l’esperta.

Da tempo, complice anche la pandemia, sul web hanno iniziato a pullulare corsi di allenamento online da svolgere direttamente a casa. Piattaforme come YouTube presentano innumerevoli canali dedicati a percorsi di home fitness divisi in lezioni e discipline di vario genere e una delle ultime novità di maggior successo è sicuramente il pilates al muro.

Si tratta di una variante del pilates tradizionale che, come indica il nome stesso, prevede il supporto di una parete durante lo svolgimento degli esercizi. Presenta moltissimi vantaggi in quanto il muro aiuta a mantenere un corretto allineamento di schiena o gambe, favorendo l’assunzione di posizioni non dannose.

Pilates al muro: cosa sapere sull’allenamento che sta spopolando sui social

In queste settimane sui social impazzano le challenge a base di pilates al muro, ma prima di approcciarsi a questo tipo di lezioni è sempre meglio chiedere il parere di un esperto in materia. Se è vero infatti che, grazie all’ausilio della parete, è meno probabile che ci si possa far male, questa è un’eventualità da tenere comunque in considerazione.

A Donna Moderna, l’insegnante di pilates Silvia Colombara ha raccontato di aver provato di persona questo tipo di esercizi: “Sono arrivata alla conclusione che il muro può essere davvero un nuovo attrezzo per rendere ancora più divertente l’allenamento“. L’esperta ha spiegato che tra i vantaggi più evidenti c’è la possibilità di variare l’intensità dello sforzo muscolare proprio grazie all’utilizzo del muro come resistenza e alle diverse inclinazioni.

“Pensiamo, per esempio, all’esercizio in cui, distesa a terra, ginocchia piegate e piedi al muro, sollevi il bacino. È sicuramente più impegnativo che con l’appoggio a terra” ha affermato. La presenza della parete permette di conservare l’equilibrio e perciò di concentrarsi meglio sull’esercizio, amplificandone i risultati. La Colombara tuttavia ha sottolineato: “Attenzione: io lo consiglio a chi già fa pilates ed è a un livello intermedio. Presuppone una conoscenza di base di questa disciplina, che si fonda sulla postura corretta da assumere mentre si pratica”.

In linea generale, non si tratta di un workout particolarmente mirato a dimagrire, a meno che non si adottino determinati accorgimenti – come ad esempio esercizi più cardio ed energici da ripetere per un certo numero di serie. Di sicuro, indipendentemente dal livello di intensità, i benefici alla postura, alle articolazioni e ai muscoli restano quelli del pilates classico e sarà possibile ottenerli senza andare necessariamente in palestra.