Piercing all’orecchio: come far diventare le orecchie piccole opere d’arte

I piercing all’orecchio sono molto popolari in questo momento. In questo articolo vedremo di cosa si tratta e ti spieghiamo tutto ciò che devi sapere su di essi. Per scoprire quale piercing è adatto a te, clicca qui.

Le orecchie curate e con i piercing possono diventare delle vere e proprie piccole opere d’arte.

Tutto ciò che devi sapere sui piercing all’orecchio

Con i piercing giusti, le orecchie diventano piccole opere d’arte. Tuttavia, ci vuole un po’ di coraggio per farsi più piercing all’orecchio contemporaneamente.

Ma quali parti dell’orecchio possono essere forate? Dipende, perché ogni orecchio è diverso.

I piercing dovrebbero sempre essere adattati individualmente all’anatomia dell’orecchio. Ci sono piercing che vengono posti nei lobi morbidi. Altri vanno nella parte cartilaginea più dura.

Dovrebbero sempre essere adattati individualmente all’anatomia dell’orecchio. Un secondo o terzo piercing all’orecchio, sul lobo, probabilmente non passerà mai di moda ed è un ottimo modo per iniziare.

In termini di design, materiali nobili come perle, diamanti e pietre colorate dell’arcobaleno sono particolarmente apprezzati.

La cosa più importante è il giusto posizionamento e l’armonia tra i diversi piercing. Ovviamente, il look dovrebbe corrispondere al tuo stile.

Ce ne sono alcuni più femminili e discreti, altri più aggressive.

Affinché il piercing non si infiammi, i gioielli iniziali devono soddisfare una serie di criteri.

L’oro è un materiale adatto – preferibilmente oro giallo 18 carati, bianco o rosa, acciaio chirurgico, platino. L’importante è che non contenga nichel, che provoca allergie.

Come si fa un piercing all’orecchio?

Il dolore c’è, ma dura un istante e viene immediatamente dimenticato.

Non è necessario assumere antidolorifici e si possono fare sino a 4 piercing contemporaneamente. Dopo averlo fatto, però, ci vuole molta cura del nuovo piercing, per evitare infezioni e accelerare il processo di guarigione.

I lobi delle orecchie impiegano in media 6 settimane per guarire. Tutti gli altri punti dell’orecchio hanno bisogno di 4-6 mesi. Il tempo di guarigione dipende sempre dalla propria salute, dallo stile di vita e dalle cure.

Rivolgiti ad uno studio rinomato, pulito, sterilizzato. Dovresti sentirti al sicuro e dovrebbero darti la certezza di essere professionali.

Naturalmente, farsi un piercing non è un gioco da ragazzi. Ma ora sai a cosa prestare attenzione e come ottenere il look perfetto.

Ora non ti resta che trovare il coraggio!