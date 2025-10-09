Piccoli, dolci e pericolosi | questi sono tartufini speciali non ne mangerai mai solo uno

Tartufini alle castagne: piccoli, dolci e speciali, tanto che fidati, non ne mangerai mai solo uno, sono davvero una pericolosa tentazione da tenere in frigo!

Non so tu, ma io davanti ai tartufini non ho alcun autocontrollo e questi sono pure peggio perché sono speciali per davvero. Appena ne assaggio uno, è finita, perchè ne spariscono almeno 5, uno dietro l’altro! Perché? Beh questi sono tartufini alle castagne, sono piccoli, morbidi, profumati e con quel gusto intenso di castagna e cioccolato che si combina divinamente. E poi sono così carini, che sembrano fatti apposta per farti pensare “mangiane un altro, tanto è piccolo!”. Fidati, sono una pericolosa tentazione da tenere in frigo!

La cosa più bella è che si preparano in un attimo e con pochissimi ingredienti. Niente forno, niente impasti complicati ma solo castagne, burro, zucchero e cioccolato fondente. Tutto si mescola e, come per magia, nasce un dolcetto cremoso dentro e leggermente amaro fuori grazie al cacao. Fidati, questo è uno di quei dessert che ti fanno fare un figurone anche quando non hai tempo o voglia di impazzire ai fornelli.

Tartufini alle castagne: i dolcetti autunnali più gustosi del web!

Insomma, quando fondi il cioccolato con le castagne il risultato è sempre divino, perfino la casa si riempie di un aroma irresistibile, che ti ricorda i profumi dell’autunno. Quindi fidati di me, che questi bocconcini ti verrà voglia di prepararli alla prima occasione e non solo. Allora, che dici? Allaccia il grembiule, metti su l’acqua per le castagne e prepariamoci a creare una dolce tentazione da tenere sempre pronta in frigo, vedrai che successo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 25-30 minuti per le castagne

Ingredienti per i Tartufini alle castagne

Per circa 35 tartufini

500 g di castagne da bollire

100 g di burro

100 g di cioccolato fondente

50 g di zucchero

Cacao amaro in polvere per la copertura

Come si preparano i Tartufini alle castagne