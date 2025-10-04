Faccio la crostata ma non te l’aspetti | castagne a volontà e ti consoli

Crostata di castagne: ricetta facile e golosa, con crema di castagne e ganache al cioccolato. Un dolce autunnale che consola e conquista al primo morso!

Crostata di castagne: una bontà che non ti aspetti, castagne a volontà e ti consoli, la variante autunnale perfetta!

Non la solita torta o crostata vista e rivista, questa è la crostata di castagne! Uno di quei dolci che non ti aspetti. Basta sapori scontati con la solita marmellata o crema, questa infatti, ha un guscio friabile che racchiude un cuore irresistibilmente cremoso di castagne, super profumato e golosissimo. È la torta che ti consola nelle giornate grigie, quella che porti a tavola e fai subito colpo, quella che fa restare senza parole, anche gli ospiti più difficili. Fidati, è impossibile non innamorarsene al primo morso, quindi con questa vai a colpo sicuro!

Il bello è che non servono mille ingredienti strani per prepararla ma solo farina, burro, zucchero, castagne e cioccolato! Così sai già che magari in casa hai perlopiù, tutto quello che ti serve per creare un dolce speciale, dal sapore intenso e avvolgente. E poi credimi che, con quella ganache al cioccolato sopra, si completa diventando un dolce fantastico per davvero. Non la classica ricetta quindi, ma una goduria autunnale che sa di tradizione e di particolarità.

Crostata di castagne: la ricetta speciale per conquistare chiunque!

Insomma, questa crostata è proprio da provare. Non c’è niente di meglio da gustare dopo un bel pranzo domenicale o per una merenda che sorprende tutti. Tranquilla che prepararla è facilissimo e stai pur certa che io ti guiderò passo passo, quindi tu pensa solo ad indossare il grembiule e accendere il forno, vedrai che spettacolo il risultato. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per la Crostata di castagne

Stampo da 28 cm

Frolla

350 g di farina 00

175 g di burro

140 g di zucchero a velo



2 uova di cui i tuorli

Per la crema di castagne

1 kg di castagne

325 ml di acqua

300 g di zucchero



1 baccello di vanigliaUn limone bio di cui la scorza intera

Per la ganache

150 g di cioccolato fondente

150 ml di panna fresca liquida

Come si prepara la Crostata di castagne